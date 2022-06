Roy Barreras asegura que la campaña fue "infiltrada" y responsabiliza al Gobierno

El senador Roy Barreras, quien es el principal involucrado en los videos que se han conocido sobre cómo desde la campaña de Gustavo Petro se afectó a Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, sostiene que fueron chuzados e infiltrados.



Barreras, quien es el coordinador legislativo de la campaña de Petro y ha sido uno de los principales activistas que ha tenido la misma en los últimos meses, sostiene que en todo lo revelado por los medios no hay nada ilegal y que en particular allí no se ve al candidato Gustavo Petro organizando nada ilegal.



Para Barreras, “nuestra campaña está siendo infiltrada ilegalmente. Por menos se cayó un gobierno y un partido de derecha en Watergate”.

CHUZARON NUESTRA CAMPAÑA. Esa es la verdadera guerra sucia. Y Sinembargo en las múltiples grabaciones ilegales NO HAY NINGUN ACTO ILEGAL NI NINGUN “PLAN EXTRAÑO”.Conversaciones de estrategia, analizando competidores,escenarios y acciones como HACEN TODAS LAS CAMPAÑAS EN EL MUNDO — Roy Barreras (@RoyBarreras) June 9, 2022

Señaló además que “es evidente que las grabaciones y chuzadas son un acto de espionaje ilegal y que son un delito... los colombianos pudieron ver y oír con transparencia que no hay una sola descalificación, ni acción negativa del candidato presidencial. Todas las grabaciones ilegales son en contra de quienes hacemos parte de su campaña. La actuación de Gustavo Petro es es transparente”.



El senador además dice que le late que “todo lo tenían orquesta” para sacar esas grabaciones a menos de dos semanas de la elección definitiva, en la cual según dice, son los que van a ganar “es una guerra sucia contra Gustavo Petro”.