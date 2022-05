Rodolfo Hernández: estos son los apoyos que ha sumado tras pasar a la segunda vuelta presidencial

“Cero alianzas. Cero Uribe. Cero Petro. Cero todos. Yo juré ser independiente, y esos seis millones de votos comprometen mi gratitud con todos los que confiaron en mí”.



Así de contundente se manifestó ayer el candidato presidencial Rodolfo Hernández al responder a los dirigentes políticos que, tras los resultados de los comicios del pasado domingo, en las últimas horas han anunciado que votarán por él en el balotaje final del 19 de junio.



Mediante una intervención hecha al final de la tarde desde su cuenta de Facebook, el aspirante por la Liga de Gobernantes Anticorrupción repitió lo que horas antes había escrito en Twitter: “Como siempre, recibo con agradecimiento el apoyo que cualquiera quiera ofrecer, pero mi única alianza es con el pueblo colombiano”.



En una corta alocución, al preguntársele cómo recibe el apoyo proveniente de sectores uribistas, el exalcalde de Bucaramanga indicó: “Quieren votar en contra de Petro y votan por mí. Yo les recibo los votos, pero no les cambio el discurso”.



También recordó que las premisas de su campaña siempre han sido “no robar, no mentir, no traicionar a los electores” y cambiar el Código Penal para que quienes comentan delitos vayan a la cárcel.



Hernández rechazó los ataques que ha recibido desde el pasado domingo por parte de la campaña del Pacto Histórico y puntualizó: “Cada uno tiene una visión de cambio. Pero no es cambiar a (Armando) Benedetti, a Roy (Barreras) y Piedad (Córdoba). Ustedes verán si les creen a ellos”.



Y continuó dirigiéndose a sus seguidores: “Mirénme a los ojos, yo nunca les voy a decir mentiras. Eso hace parte de nuestro eslogan, nuestro compromiso de gobernanza. Todos los días dirán que soy uribista, otros dirán que soy petrista, otros que soy neutro, quien sabe que más me van a inventar, que tengo procesos penales, procesos que construyeron”.



Añadió que las cifras que lo están vinculando con partidos tradicionales “son cuentos de bodegas”. “Mi única alianza, y mírenme bien la cara, es con el pueblo colombiano”. “Mi compromiso es con Colombia, no con “politiqueros que ahora se quieren reencauchar”.

Hernández dijo que los servidores públicos que hagan bien su trabajo no serán despedidos sin importar el partido al cual pertenezcan, y que trabajará por las madres cabeza de familia.



Entre las personas que ya han anunciado su adhesión al ingeniero están los senadores Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y José Obdulio Gaviria, además del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa.



“El triunfo de Rodolfo es el triunfo contra el establecimiento. El país necesita cambios, no el suicidio que ofrece Petro, pero sí autoridad, orden y la prosperidad que ofrece un empresario como el Rodolfo Hernández”, trinó Cabal el pasado domingo en la noche.



Incluso, el propio candidato por el Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, anunció al término de los comicios que él y su fórmula, Rodrigo Lara, votarán en la segunda vuelta por el ingeniero (ver pág. A4).



Sin embargo, Hernández reconoció que esa misma noche llamó al exalcalde de Medellín, “pero solo para agradecerle ese gesto, no más.

Eso es solamente de educación, no tiene nada qué ver, tener una consideración con él ante semejante declaración de apoyo a los cinco minutos de haber terminado el conteo”.



En otros pronunciamientos en Twitter, el bumangués se refirió al deseo de cambio que, según él, expresaron los colombianos en las urnas.

“La primera vuelta fue la prueba de que es posible unir a Colombia para avanzar hacia el futuro. El cambio no es el odio, el cambio es la posibilidad de unirnos para vivir mejor”, escribió.



Y agregó que “en las elecciones Colombia, casi 6 millones votaron en contra de lo que nos divide, y a favor de lo que nos une: el deseo de que Colombia sea un país sin odios, sin ladrones, sin pobreza. Un país del que nadie se quiera ir”.



Por su parte, Ángel Becasino, uno de los estrategas políticos del aspirante presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, aseguró que el candidato sí irá a los debates que se promuevan en las próximas tres semanas, antes del balotaje final.

"El cáncer terminal de Colombia es que los políticos se la están robando a toneladas. Para romper ese fondo, tenemos que superar los 12 millones de votos”, dijo Rodolfo Hernández.



El experto, quien en el 2018 fue uno de los cuatro asesores que tuvo Gustavo Petro, aseguró que no duda de que en estos días el ahora candidato del Pacto Histórico intensificará los ataques contra Hernández: “Lo veo perdiéndose en los ataques”.



Según él, esta campaña se ha caracterizado porque alguien que esté investigado, ya está sentenciado, y “eso es lo que quieren hacer sentir a Rodolfo, que es corrupto”.