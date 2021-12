Rodolfo Hernández entregó 1.895.000 firmas para inscribir su campaña presidencial

El exalcalde de Bucaramanga y actual precandidato presidencial, Rodolfo Hernández, le entregó este lunes a la Registraduría de Bogotá 1.895.000 firmas que oficializarán su candidatura para las elecciones del año 2022.



El candidato aseguró que el proceso de recolección le tomó cinco meses y no fue fácil.



Hernández explicó que contrataron una entidad para que codificara las firmas y ensamblara las mismas para presentarlas con todas las exigencias que les solicitaba la ley.



"Vamos muy bien gracias a todo el equipo, a todos los colombianos, a todos los santandereanos que quieran realmente un cambio profundo en las estructuras del Estado" afirmó Hernández a los medios de comunicación.



El precandidato afirmó que irá independiente porque no traicionara la confianza de los colombianos asegurando que, en su opinión, las consultas son una manera de "sacarle" dinero al Estado.



"Que consulta puede haber de una persona como el doctor Petro que ya dicen que saco el 85% contra otra que saque el 10%, entonces para que consulta, esa consulta le saca más de $20.000 millones al Estado, más mes y medio de campaña de televisión y de tierra promoviendo los nombres de ellos cuando yo por ejemplo no tengo ese privilegio", afirmó el precandidato.



Hernández afirmó que da por bienvenidos a todos los que quieran votar por él, pero eso sin formar ningún Coalición debido a que, para su opinión, esas alianzas son un negocio que se dan entre políticos que conllevan contratos y puestos prometidos en la conformación de estos movimientos.



"Por eso es que yo me mantengo independiente hasta el final, yo estoy es con todos los colombianos que quieran que esto cambie pero profundamente, no cambios de barniz, son cambios profundos, democráticos, sin violencia, simplemente a través de la ley", afirmó Hernández.



Por otro lado, Hernández aseguró que también se encuentra definiendo quien será su fórmula vicepresidencial, que desea que sea una mujer, menor de 50 años y que se especialice en temas de derechos humanos y medio ambiente.

Para el exalcalde, en las peticiones que más han solicitado los colombianos se encuentra el empleo, hecho que por su carencia genera inseguridad en el país, explicando que ese flagelo no se soluciona implementando más fuerza policial que causa más presupuesto.



"Yo sé administrar pero la prueba son 51 años al sol y al agua y hemos producido unos resultados, en lo personal, muy buenos y en Bucaramanga sorprendentes, entregamos una ciudad organizada, muy mesurada en lo burocrático, saneada en sus finanzas públicas y sobre todo $100.000 millones sobraron con cero déficit fiscal", afirmó el precandidato.



Hernández aseguró que no implementará reformas tributarias, refiriéndose a qué habrá que "sacar a todos los zánganos de la administración pública que no trabajan y que son agitadores politiqueros", además afirmó que el futuro aumento del salario mínimo es poco debido a todos los gastos que tiene la población colombiana.