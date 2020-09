Retomar presencialidad en el Congreso, en lo que va el debate tras contagios de covid-19

Erika Mantilla

La detección de al menos trece casos de covid-19 entre las personas que estuvieron en la sesión presencial que realizó el Senado el viernes pasado volvió a prender el debate sobre la pertinencia de la virtualidad por parte del Congreso de la República.



“¿Es verdad que hay una contingencia en el Senado porque varios funcionarios que asistieron el día de la elección de la Procuradora han dado positivo en días recientes?”, escribió en Twitter el miércoles el senador por el Partido de la U, Armando Benedetti, quien le solicitó a la Dirección Administrativa de la corporación que confirmara dicha información.



“Al día de hoy, se tiene un reporte de 13 casos de contagios por covid y 5 a la espera de resultados del total de personas asistentes a las instalaciones del Senado para la sesión presencial”, respondió al día siguiente la Corporación.



Y también se indicó que la mesa directiva, encabezada por el presidente Arturo Char, y las dependencias administrativas del Senado “continúan revisando todas las posibilidades para lograr tener trabajo de manera presencial, bajo los parámetros y recomendaciones extremas de bioseguridad”.

Esto porque para muchos es claro que el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre la forma de sesionar del Congreso, a propósito de la pandemia, precisó que ni el Senado ni la Cámara de Representantes podrán discutir de forma virtual proyectos correspondientes a leyes estatutarias o actos legislativos.Así las cosas, aunque Benedetti dejó en claro que él sí quiere hacer presencia física en el Capitolio Nacional, llamó la atención que debe hacerse “con todos los protocolos y medidas de bioseguridad, que eviten riesgos innecesarios para funcionarios y congresistas”.



Pero Rodrigo Lara, de Cambio Radical, fue más allá y aseguró en Twitter que “están soltando información para crear el ambiente necesario y seguir haciéndole trampa al fallo de la Corte que obliga a que se reanuden las sesiones presenciales del Congreso”.



Con él coincidió la representante vallecaucana por el Partido Alianza Verde Catalina Ortiz, quien sostiene que el contagio de algunos miembros del Senado “no debe ser motivo de pánico”, sino que prende las alarmas sobre el cuidado que se debe tener al interior del Legislativo.



“Debemos aprender a convivir con esta enfermedad. Eso implica que hay gente que se va a enfermar y que hay que hacer los mayores esfuerzos por estar lo más confinados posibles. Sin embargo, la Corte ha dicho que el Congreso debe transitar hacia volver a la presencialidad”, dijo la parlamentaria.



Y es que precisamente el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Alfredo Deluque, había anunciado que la semana entrante esta comisión retomará las sesiones presenciales, no en el salón tradicional, sino en el Boyacá, también en el Capitolio, en aras de que sus 38 integrantes puedan mantener el distanciamiento social requerido para evitar el contagio del Covid-19.

¿Si hay espacio?



El periodista político Argemiro Piñeros, que conoce bien la disposición física del Congreso, dice que las distintas comisiones podrán sesionar presencialmente si logran contar con un salón aireado o con espacios amplios.



“El problema será cuando no hayan esos espacios. Por ejemplo, en las sesiones plenarias, tanto de Senado como de Cámara, va a ser muy difícil, porque tendrían que sesionar en dos o tres salas, las cuales tendrán que tener el audio suficiente para que todos puedan participar como si estuvieran en el mismo salón y eso tecnológicamente será muy complicado”, explica.



Agrega que los partidos políticos, especialmente los de Gobierno, podrían aducir que en esas circunstancias no tienen las garantías suficientes para realizar los debates, lo que podría llevar a que predomine la virtualidad.



Por su parte, el analista político Pedro Viveros afirma que “lo mejor es conjugar lo presencial con lo virtual, como lo hacen en el mundo, y de manera gradual volver a las sesiones presenciales” y plantea realizar que las comisiones sean virtuales y las plenarias combinadas.



De igual forma, para el politólogo Ancizar Marroquín que este cuerpo colegiado no se reúna a cumplir sus funciones constitucionales “cambia el espíritu del principio de equilibrio de poderes y de contrapesos. Conclusión: se pierde el espíritu democrático”.



Lo cierto es que entre muchos legisladores parece estar haciendo carrera lo que dice el representante Jhon Jairo Hoyos: “Los congresistas debemos cumplir nuestro deber de asistir de manera presencial, para hacer los debates de control político y sacar adelante iniciativas en favor de la gente”.



Por lo pronto, lo previsto es que la iniciativa que busca el derecho a morir dignamente bajo la modalidad de la eutanasia y el proyecto para generar alivios a pequeños productores, jóvenes, campesinas y víctimas llevará a los miembros de la Comisión Primera a la sede del Legislativo.

Pasa a Senado

A debate en el Senado pasó el proyecto que busca que las familias puedan decidir el orden de los apellidos en Colombia, luego de haber cumplido todos los trámites en la Cámara de Representantes para convertirse en ley.



La iniciativa, de origen liberal, sumó el apoyo de las mayorías en esa corporación y ahora deberá surtir el trámite necesario en el Senado, para que las parejas (incluidas del mismo sexo) sean libres de decidir el orden de los apellidos de sus hijos.



“Como Partido Liberal, siempre hemos querido garantizar el Estado Social y de Derecho, fuimos autores principales y actores de la Constitución de 1991, y por ende somos sus defensores. No nos quedaba otra que impulsar este proyecto, que garantiza libertades y la igualdad entre hombres y mujeres”, señaló el representante Juan Diego Echavarría.



Pese a que en un principio la iniciativa generó controversia, logró pasar el último debate en la Cámara con solo seis votos en contra, que aludían a la tradición del país en ese sentido.



Este proyecto se da en respuesta a una sentencia de la Corte Constitucional que tumbó la ley a través de la cual los hijos debían llevar primero el apellido del padre, argumentando que violaba el derecho fundamental a la igualdad.