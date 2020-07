Representante por el Valle asegura que al Alcalde del puerto le ha faltado liderazgo

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Milton Angulo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, asegura que el Gobierno Nacional “le ha prestado atención” al Bloque Parlamentario del Valle, como lo evidencian anuncios relacionados con el inicio de la doble calzada Buga-Buenaventura y el mantenimiento del canal de acceso al puerto sobre el Pacífico.



Nacido en Barbacoas, Nariño, pero criado en Buenaventura, Angulo considera que la Administración de ese Municipio todavía “no se conecta con la comunidad” y le pide al nuevo presidente de la Cámara que mantenga las sesiones virtuales.

Representante, Buenaventura otra vez está sin agua potable...

​

Lamentablemente, hace ocho días la tubería de conducción de 39 pulgadas tuvo una avería y eso lleva a que el 78 % de la población esté sin agua.



Es una situación caótica, ya que todo el mundo conoce que esta ciudad viene padeciendo por muchos años el problema del suministro de agua potable. Gracias a Dios, desde el miércoles el Batallón de Ingenieros Codazzi, de Palmira, está trabajando en ello, y el viernes tuve una reunión virtual con el ministro (Jonathan) Malagón y me informó que antes del sábado se podría restablecer el servicio de agua en toda la ciudad.

¿Qué opina de lo que está pasando en esa ciudad con la pandemia?

​

Es una situación caótica, ya que la comunidad no ha tomado conciencia de la importancia de aislarse, de permanecer en casa y de evitar salir.



Pero también al Gobierno local le han faltado medidas más contundentes que vayan acompañadas de acciones de control. El Distrito ha expedido decretos como el de la ley seca y el toque de queda, pero como no hay controles a estas medidas, las personas no las acatan, salen de sus viviendas, hacen fiestas y otro tipo de actividades que fomentan la propagación del Covid. Buenaventura tiene la tasa de letalidad más alta del país y cada día los casos aumentan, lo que hace que sea la segunda ciudad del Valle con más infectados, después de Cali.

También se supo que varios médicos renunciaron por amenazas...

​

La única clínica de mediana complejidad que tenemos aquí es la Santa Sofía, privada, que ha venido prestando el servicio no solo a los pacientes sospechosos de Covid sino a toda la población de Buenaventura y a la Costa Pacífica, porque no tenemos una clínica pública de mediana complejidad. La semana pasada se presentaron unos brotes de violencia, la población civil, en su estado de angustia, ha querido intimidar a los galenos de esa casa de salud, pero toda la comunidad se ha solidarizado con ellos, ya que prestan un servicio de acuerdo a sus condiciones técnicas y científicas.

Se cumplen seis meses de la Administración de Víctor Vidal en Buenaventura, ¿cómo ve su gestión?

​

Con preocupación vemos un Alcalde que todavía no se conecta con la comunidad. Entendemos que gran parte de su periodo ha estado relacionado con la compleja pandemia del Covid-19, pero considero que al Alcalde le ha faltado liderazgo y rodearse bien. Siempre nuestro partido Centro Democrático le ha tendido la mano, yo he estado muy pendiente de colaborarle con buenos oficios y en el relacionamiento con el Gobierno, pero desafortunadamente son seis meses que se han perdido.



Invito al señor Alcalde a unir esfuerzos, estoy presto, como la bancada y el Bloque Parlamentario, a ayudar, porque si a él le va bien, a toda la ciudad le va bien. La invitación es a generar trabajo en equipo y confianza y a trabajar mancomunadamente por el progreso de Buenaventura en los temas estratégicos y para que el Gobierno Nacional haga las inversiones necesarias para el desarrollo de Buenaventura.

Buenaventura es un tema prioritario para la bancada parlamentaria del Valle. ¿Qué se logró durante esta última legislatura?

​

Tengo que hacerle un reconocimiento al Bloque Parlamentario, pues siempre su mirada ha estado para generarle todas las oportunidades a la ciudad.



Desde el punto de vista de infraestructura, se estuvo trabajando muy duro por la terminación de la doble calzada Buga-Buenaventura y para que el Gobierno Nacional adelantara los estudios necesarios para el dragado al canal de acceso del puerto de Buenaventura, que es fundamental y hoy no tiene la profundidad que debe tener para el desafío competitivo. También se trabajó sobre el aeropuerto Gerardo Tobar López, que es muy importante y quedó en la concesión del Valle, para que esta empresa haga la inversión.

¿Alguna otra gestión legislativa?

​

Sí, en medio del Covid se hicieron muchos debates de control político a los diferentes ministros, solicitándoles acciones frente a toda la problemática que padece Buenaventura.



Hoy tenemos que registrar que el Gobierno le ha prestado atención al Bloque y muchas de estas obras importantes no solo para el desarrollo económico sino social de Buenaventura se van a materializar este año. Tanto es que el Director de Invías, hoy (ayer) le está haciendo anuncios importantes a la Gobernadora del Valle sobre el inicio de la doble calzada Buga-Buenaventura y el mantenimiento del canal de acceso del puerto. Ojalá, cuando termine el periodo del presidente Duque, el Pacífico y especialmente el Valle del Cauca puedan contar con la finalización de la doble calzada, que es fundamental para la competitividad del país y de la región.

¿Cuál es su balance de la legislatura que se adelantó de manera virtual?

​

Fue un periodo histórico porque nunca se había trabajado tanto en sacar leyes y hacer debates de control político.



El Congreso le demostró al país que tiene senadores y representantes que están cumpliendo con su mandato, que es servirle al pueblo colombiano. En el Congreso no solo realizamos sesiones virtuales sino semipresenciales de más de quince horas y cuando no terminábamos, teníamos que volver a sesionar a las 6:00 de la mañana. Podíamos tener tres tipos de sesiones un mismo día (plenarias, constitucionales y legales) con temas diferentes.

¿Y qué proyectos logró tramitar?

​

Uno de los proyectos de ley aprobados en este periodo, que venía tramitando desde que me posicioné el 2018, es sobre los planes estratégicos de seguridad vial. También pasó en primer debate un proyecto en pro de los taxistas, que tiene como fin generarles condiciones de bienestar como auxilios funerarios y bonos escolares.



Otro proyecto de mi autoría que se aprobó en primer debate fue uno de estampillas para la salud de Buenaventura. También pude sacar otros en coautoría, como el de la ampliación del cupo de las estampillas para las universidades del Valle y de Antioquia, otro que genera una amnistía a las emisoras comunitarias y uno que reforma la ley de turismo, y que busca fortalecer este sector en Buenaventura y el Valle del Cauca.

¿Cuál es el objetivo de aumentar el cupo de esas estampillas?

​

Al pasar el cupo de $200.000 millones a $500.000 millones se generarán más recursos para financiar proyectos estratégicos de infraestructura y fortalecer la investigación en esas instituciones, pues le dará a la estampilla un plazo mayor de recaudo, porque la estampilla se emite con un tope y, cuando este se alcanza, la estampilla se acaba.



La Estampilla Prouniversidad del Valle, al cierre de 2017 registró un acumulado de $160.345 millones a precios constantes de 1993, quedando solo un pendiente de recaudo de cerca de $40.000 millones para completar el techo de los $200.000 millones.

¿Por qué este proyecto de ley solo se refiere a estas dos universidades y no a todas públicas?

​

Este proyecto tiene como autores a los congresistas antioqueños Álvaro Uribe, Juan Espinal y Margarita Restrepo, del partido Centro Democrático, que me pidieron que fuera coautor, teniendo en cuenta el papel que juega la Universidad del Valle en el suroccidente colombiano.

¿Y cuál es el propósito de los planes estratégicos de seguridad vial?

​

Con este proyecto se pretende mejorar y aumentar los estándares de seguridad vial en el territorio nacional, para salvar vidas y reducir el número de lesionados en siniestros viales.



El año pasado fallecieron en Colombia más de 4600 personas accidentes de tránsito y se registraron más de 70.000 de estos incidentes, la iniciativa permite que se inviertan recursos en la señalización de las vías, que haya campañas masivas de seguridad vial y que las empresas le ofrezcan a sus trabajadores capacitaciones permanentes sobre este tema. En Colombia no ha habido una política pública de seguridad vial y por eso hoy los accidentes de tránsito matan más personas que el mismo Covid.

¿Cree que el 20 de julio el Congreso volverá a sesiones presenciales?

​

La pregunta es compleja, ya que lo primero es la vida. Todos conocemos que la situación no está bien, el pico de esta pandemia va a estar finalizando julio e iniciando agosto y considero que no se puede arriesgar la vida de los congresistas ni de sus familiares.



Nosotros terminamos una legislatura muy titánica, con resultados importantes, muchos proyectos de ley los sacamos avante con el trabajo virtual y semipresencial, entonces la invitación de este servidor es que el nuevo presidente de la Cámara siga optando por el trabajo virtual, ya que se dan todas las condiciones para que los congresistas puedan trabajar desde la plataforma, sacando los proyectos de ley, haciendo las gestiones y haciendo el control político, que son nuestras funciones fundamentales.