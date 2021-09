A tres meses y medio de que se venza el plazo para la inscripción de candidatos a Senado y Cámara de Representantes, los partidos no tienen certeza sobre las reglas que regirán la elección al Congreso en marzo del 2022.



Esto porque el nuevo Código Nacional Electoral establece dispone la paridad de género para la conformación de las listas, pero la Corte Constitucional aún no avala su legalidad.



De igual forma, las colectividades no han acabado de decidir si se inclinarán por las listas abiertas o de voto preferente, en las que el elector puede sufragar por su candidato, o si lo harán por la lista cerrada, que permite que los votos se vayan sumando de arriba a abajo, sin importar que un aspirante haya obtenido más que otro.



Sin embargo, las fuerzas políticas han tratado de avanzar en la definición de sus ‘cartas’ al Legislativo. Aquí, un vistazo a cómo van esas apuestas.

Partido Liberal



Esta colectividad ya reportó más de 500 aspirantes para el Congreso. La apuesta en votos es superar el 1,9 millones que obtuvo para el Senado en 2028.



La estrategia del expresidente y jefe del partido, César Gaviria, es lograr una renovación de líderes y espera que al menos diez de los actuales representantes a la Cámara pasen al Senado de la República.



Se dice que al partido ‘rojo’ llegaría el expresidente de la U, Aurelio Iragorri, quien llevaría un caudal electoral importante. De igual forma, todavía no es claro si voces críticas a Gaviria, como los actuales senadores Luis Fernando Velasco y Guillermo García, se irán de esas toldas. Lo definido es que el liberalismo irá con lista abierta.

Partido Conservador



En el conservatismo aún no se ha abierto el proceso de inscripciones de candidatos. Sin embargo, la apuesta es mantener los actuales quince senadores. En esa tarea está su presidente Ómar Yepes, quien realiza contactos con otros sectores de derecha.



Entre los nombres que han sonado para llegar al Senado están los exministros Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas, ambos con aspiraciones a la candidatura presidencial por el partido. Juan José Lafaurie, hijo de la senadora Cabal, sería candidato a la Cámara por Bogotá.

Centro Democrático



Desde el inicio de año en el uribismo se empezó a hablar del excandidato a la Alcaldía de Bogotá Miguel Uribe como carta para el Senado, luego de que el expresidente Álvaro Uribe lo postulara.



Ante ello, se abrió una competencia interna que lideran Paloma Valencia, Paola Holguín, María del Rosario Guerra y María Fernanda Cabal.



Por ahora no se sabe si la lista del Centro Democrático será abierta o cerrada e incluso no se descarta que en diciembre el propio Uribe decida encabezar esa aspiración para garantizar al menos, un millón de votos. Pero esa determinación dependerá también de cómo avance su situación jurídica.

Cambio Radical



Está claro que la casa Char seguirá muy activa en el partido, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.



Por ejemplo, su principal elector, Arturo Char, anunció que volverá a aspirar a la corporación de la que fue presidente en el anterior periodo legislativo.



A su lado repetirán Luis Diazgranados y Fabián Castillo y varios representantes de esa fuerza política, en especial pertenecientes a la Costa Caribe.



Los votos de Germán Varón y Rodrigo Lara, quienes han anunciado que no volverán al Congreso esperan ser recuperados con el crecimiento electoral de los restantes actuales senadores y tras la llegada a la colectividad del exministro de las TIC David Luna.



En los mentideros de Cambio Radical no se descarta que la gran sorpresa que se anuncie en diciembre para la lista al Senado sea el propio jefe del partido, Germán Vargas Lleras.

Partido de la U



Como se sabe, esta colectividad no seguirá contando con dos de sus grandes electores: los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras.



Por ello, su presidenta, Dilian Francisca Toro, está liderando una ardua labor encaminada a articular unas listas fuertes para el Congreso de la República. Incluso, dependiendo de cómo avancen sus aspiraciones presidenciales, no se descarta que ella misma sea la cabeza de lista al Senado.

Alianza Verde y la Esperanza



El proyecto de estas fuerzas políticas es consolidar una gran lista de la Coalición, a la que además llegará Dignidad, el partido de Jorge Robledo; en Marcha, el movimiento del exministro Juan Fernando Cristo; Compromiso Ciudadano, que lidera Sergio Fajardo, y el Nuevo Liberalismo, de los hermanos Galán y Rodrigo Lara.



Sin embargo, la duda es quiénes serían los candidatos de los verdes al Senado, debido a que los representantes Inti Asprilla, Katherin Miranda y León Muñoz esperan pasar a la Cámara alta, pero, en medio de la división que registra el partido actualmente, están del lado del petrismo.

Pacto Histórico



Esta coalición, conformada por los partidos Polo Democrático, Unión Patriótica, Colombia Humana y Decentes, además de algunas fuerzas políticas como la de Roy Barreras, esperan presentar una lista única cerrada al Senado.



En ella, los grandes referentes serían la representante María José Pizarro y los actuales senadores Iván Cepeda, Aida Avella y Alexánder López.



El Partido Comunes no hará parte de esa lista, por cuanto, en virtud del Acuerdo de Paz, tienen derecho propio a cinco curules tanto en el Senado como en la Cámara.

Mira y Colombia Justa Libres



Casi es un hecho que los partidos Mira y Colombia Justa Libres, CJL, se presentarán de manera conjunta y en lista cerrada al Congreso, con los mismos cuadros que tienen en la actualidad en ambas corporacione.



Por Mira, el senador Carlos Guevara, y por CJL Milton Rodríguez, quien desistiría de su precandidatura presidencial.



Los que no vuelven

A la fecha ya se han conocido algunos nombres de actuales congresistas que no aspirarán ni al Senado ni a la Cámara de Representantes para el 2022.



Rodrigo Lara, que esta semana anunció su candidatura presidencial por el Nuevo Liberalismo, había dicho desde antes que no regresaría a la Cámara alta.



Por su parte, la representante verdes’ Juanita Goebertus manifestó que no cree en “eternizarse varios periodos en el Congreso”.



Tampoco tendrán silla en el Legislativo los senadores Victoria Sandino e Israel Zúñiga, luego de que el Partido Comunes les negaran sus curules por diferencias políticas.



Por el Centro Democrático, el senador José Obdulio Gaviria comentó que si bien no regresará al Congreso, apoyará al próximo candidato presidencial que escoja el partido uribista.



Tampoco regresarán Roy Barreras y Armando Benedetti, electos por la U, partido del que fueron expulsados, ni Germán Varón, de Cambio Radical.