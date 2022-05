Registraduría advierte que campañas políticas han postulado pocos testigos electorales 

Los partidos políticos y las campañas presidenciales parece que no quieren postular a testigos electorales para la jornada del 29 de mayo próximo cuando se cumple la primera vuelta presidencial.



Así se concluye del reporte que entregó la Registraduría Nacional, al señalar que aunque se amplió el periodo de postulación desde el 29 de abril, los partidos muy poco lo han hecho y tan sólo iban 1.101 personas inscritas hasta este miércoles.

Esta situación llama la atención porque en la presente semana se han aumentado los cuestionamientos a la imparcialidad que debe tener el registrador nacional, Alexander Vega, esto en particular por los errores que se dieron en la elección del pasado 13 de marzo.



La Coalición Equipo por Colombia ha postulado 126 principales y 5 remanentes, mientras que la coalición Pacto Histórico ha postulado a 943 principales y 27 remanentes, mientras que el resto de campañas no han reportado el uso de los testigos electorales.



Para el registrador Vega este es “un número muy bajo teniendo en cuenta que lo que hicimos en el plan de garantías fue ampliar el plazo por un mes. La idea de extender este plazo es que las agrupaciones políticas se organizaran y presentaran el mayor número de testigos y no les tomara la tarde la próxima semana, pero aún así, estamos prestos a trabajar hasta el fin de semana de elecciones para inscribir testigos”.

De acuerdo con el Plan de Acción de Garantías Electorales, el plazo para que las agrupaciones políticas postulen sus testigos inició el pasado 29 de abril y se extenderá hasta el 27 de mayo, dos días antes de las elecciones presidenciales 2022.