Reforma Laboral no se presentará este año, será en 2023 y se concertará con los gremios

En la mañana de este martes en la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se reunió con el Consejo Gremial, para abordar temas de interés del Gobierno y para escuchar las propuestas y preocupaciones de los diferentes gremios.



Durante el encuentro se confirmó que la reforma laboral no se realizará en el presente semestre, es decir que no se desarrollará en el 2022. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, confirmó que la reforma laboral se hará de forma concertada entre el Gobierno y los gremios.



“Afortunadamente nos comunicaron la decisión de que en este semestre no van las iniciativas laborales, creemos que no se puede tener por un lado la reforma tributaria que impacte fuertemente el sector privado y al mismo tiempo tener iniciativas laborales que impacten principalmente a empresas como el comercio, el turismo, los bares”, explicó Cabal.



El presidente de Fenalco además reiteró: “Quedamos en el sentido de hacer un proceso de concertación laboral para que el año entrante se presente una reforma concertada y no unilateral como la que se presentó en este momento. En este semestre no va la laboral”.



Durante el encuentro, el presidente Petro confirmó que se utilizarán los próximos meses para concertar.



“Utilicemos este tiempo de aquí a diciembre, a enero, para un proceso de concertación en materia laboral, con la voz obrera y empresarial. El mejoramiento del clima laboral a través de un proceso de concertación. Espero que ustedes pongan a su mejor gente en esas mesas para lograr un encuentro fundamental”, afirmó Petro durante el encuentro.



Por su parte, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, aseguró que es importante conciliar en materia laboral.



“La reforma laboral no se va a hacer simultáneamente a la tributaria, es importante centrarnos en este tema, se buscarán los recursos que se requieran para financiar el Estado, pero también hemos hablado de las fuentes, para que se van a usar y hacer un control más específico de todo lo que se requiere también de gastos”, explicó Sánchez.



El presidente de Andesco además aseguró que el presidente se vio muy conciliador y dispuesto a concertar con los gremios.



“Se tiene la posibilidad con argumentos de llegar a acuerdos y eso es muy importante porque mucha gente quiere ver pelear al sector productivo con el Gobierno y aquí lo que estamos viendo son muchos puentes para seguir construyendo. El presidente muy conciliador, escuchando las propuestas para saber que este va a ser un diálogo que se va a mantener”, afirmó Sánchez.



Respecto a la reforma tributaria, el presidente aseguró que tiene un alto interés en que esta se apruebe en el Congreso.



“Nosotros queremos que se apruebe esa reforma tributaria, mejorando lo que sea mejorable, enriqueciéndola en una perspectiva que disminuya la desigualdad social que, al gravar más la persona natural, protejamos la empresa, proteger producción e igualdad y financiar el Estado”, explicó Petro.



Frente al tema, el presidente de la Andi, Bruce MacMaster, aseguró que es importante proteger la inversión que llega a Colombia.



“La necesidad de que en la reforma tributaria se tuviera mucho cuidado con los efectos sobre la inversión, estábamos viendo que la combinación que se estaba dando en la tasa efectiva de tributación para las corporaciones colombianas y eventualmente para los inversionistas podría eventualmente bajarnos la capacidad de ser atractivos para los inversionistas internacionales”, explicó el presidente de la Andi.



Finalmente, frente a las horas extras, McMaster aseguró: “Hay que buscar mecanismos que no hagan que en Colombia la informalidad crezca, Colombia tiene a diferencia de muchos otros países un nivel de informalidad extraordinariamente alto, es muy fácil pasar de la formalidad a la informalidad. Tenemos que ser muy asertivos”.