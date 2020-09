Álvaro Uribe Vélez: Rechazan recusación contra el Fiscal en caso del expresidente

Álvaro José Carvajal Vidarte

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves “por improcedente” la recusación presentada en contra del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, frente al caso abierto al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

Así lo informó en un comunicado en el que advirtió que los ciudadanos deben cuidarse de intentar trasladar al ámbito judicial los debates políticos, para evitar la tergiversación del rol de los jueces en la sociedad.



De acuerdo con el alto tribunal, cuando un funcionario es recusado, la competencia se reduce a verificar si está incurso en alguna de las causales previstas expresamente en el ordenamiento jurídico y “aunque esta clase de decisiones deja incólumes otro tipo de controles, como el político, social y los que deban surtirse al interior del respectivo proceso, estos escapan a la competencia del juez que debe resolver la recusación”.



Agregó la Sala que los argumentos presentados por el senador Iván Cepeda en la recusación contra Barbosa son insuficientes, porque “no corresponden a una de las causales de recusación prevista en el ordenamiento jurídico” y “porque varios de ellos están orientados a cuestionar a otros servidores públicos y activistas políticos, lo que, en principio, escapa a la competencia de la Corte Suprema de Justicia”.

La conexión de esos supuestos comportamientos con el asunto sometido a conocimiento del alto tribunal se explica en la influencia que esos terceros pudieran tener en el funcionario recusado, dijo también la Sala en el comunicado divulgado anoche.



Indicó, además, que el proceso penal está sometido a reglas puntuales, que limitan la discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal, sumado a que en Colombia existe la figura del Ministerio Público, que tiene amplias facultades de control e intervención en la actuación penal.



“En consonancia con lo anterior, los interesados pueden solicitar la vigilancia especial de un proceso en particular. Una de las notas características del sistema procesal colombiano es la concesión de amplias facultades a las víctimas, que abarcan desde la posibilidad de solicitar la revisión del archivo y de oponerse a la preclusión o la aplicación del principio de oportunidad, hasta las solicitudes probatorias y la posibilidad de interponer recursos ordinarios y extraordinarios”, dijo el comunicado de la Corte Suprema.



Y sobre el cuestionamiento al Fiscal General de la Nación por su participación en la última campaña presidencial, el alto tribunal precisó que “de los datos suministrados por el solicitante no se advierte que esa participación sea suficiente para evitar que el funcionario recusado pueda ajustar su comportamiento al ordenamiento jurídico, máxime si se tiene en cuenta que el investigado no es el entonces candidato presidencial, sino otro miembro del respectivo partido político.

La vicefiscal Martha Mancera cuenta con más de 27 años de experiencia en el ente acusador.

No se pronunció

Debido a que la Corte Suprema de Justicia no se pronunció con respecto a las recusaciones presentadas también en contra de la vicefiscal general, Marta Mancera, y del jefe de la Dirección Delegada ante la Corte Suprema, Gabriel Ramón Jaimes, tendría que ser el propio jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, quien las resuelva.



Pero en la carta que en días pasados el funcionario le dirigió al alto tribunal, dejó clara su posición al respecto.