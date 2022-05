"Quieren incendiar el país": Federico Gutiérrez rechazó declaraciones de senadora del Pacto Histórico

Como una clara estrategia política del Pacto Histórico de querer acabar su candidatura y de paso a él, calificó el candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, los hechos que se vienen dando desde ese sector político para afectar a los contrincantes de Gustavo Petro.



En primer lugar, Gutiérrez rechazó lo expresado por la senadora electa del petrismo Isabel Zuleta, quien en un video manifestó que lograron acabar con la candidatura de Sergio Fajardo.



“Lo primero que quiero hacer es expresarle toda mi solidaridad a Sergio Fajardo y al mismo tiempo invito a los demás aspirantes a la Presidencia a hacer un frente común para defender la democracia y las libertades”.

Gutiérrez advirtió que esa estrategia del Pacto Histórico se basa en que “hoy Petro está aliado con el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo”, de los cuales recordó que están presionando en las regiones, fusil en mano, a votar por el candidato del Pacto Histórico.



Para el candidato del Equipo por Colombia “ellos lo que saben es quemar, incendiar y quieren quemar e incendiar a Colombia, pero no se lo vamos a permitir. No les vamos a entregar el país, nosotros vamos a defender la democracia y las libertades que es lo que de verdad está en riesgo en Colombia hoy con Petro”.



Aseguró que lo que hay en marcha de parte de la campaña de Petro, más que contra él, es contra el país, y es una “estrategia criminal con las peores estructuras criminales para acabar con la democracia y las libertades”.



Gutiérrez recordó los hechos relacionados que según él se están dando desde la campaña de Gustavo Petro para lograr acabar con su contrincantes. “Petro mandó a su hermano a las cárceles a pactar con los delincuentes ofreciéndoles perdón social. Envió a Piedad Córdoba a ofrecerles beneficios de no extradición a los narcos en las cárceles”.

Igualmente citó que “cuando el país los descubrió, Petro salió a decir que no sabía, pero sigue sin desautorizar las acciones de su hermano y de Piedad con los delincuentes en las cárceles. Ofreció una JEP para los narcotraficantes, para atraer su apoyo político y económico”.



Recordó lo que propuso Petro el fin de semana en medio de un evento público: "Paracos, vengan aquí, porque conmigo tendrán una segunda oportunidad".



"Petro defendió la no extradición de alias ‘Otoniel’, como la están defendiendo los criminales que ejecutan el paro armado que queman camiones y asesinan a comerciantes por abrir sus negocios en los pueblos”, manifestó Gutiérrez.



Citó el caso publicado por el periódico El Tiempo, que reveló una grabación de la madre de alias ‘Sipas’, el sucesor de ‘Otoniel’, pidiendo que voten por Petro y el hecho que un ciudadano venezolano estaba tratando de infiltrar su campaña para producir un hecho político que beneficiaría a la otra campaña. Y remató que “ellos simularon un entierro simbólico mío, con ataúd y toda la parafernalia criminal”.