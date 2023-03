¿Quién se lo contó? Alejandro Gaviria reveló detalles sobre cómo fue su salida del Gobierno

Alejandro Gaviria se hizo esperar para referirse a su salida del Gobierno Nacional, pero el haberlo hecho seguro que valió la pena. En entrevista con Caracol Radio, el exministro de Educación reveló detalles sobre el porqué cree el presidente Gustavo Petro decidió "echarlo" del Ministerio.



​Gaviria, quien fue Ministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, aseguró que sospechaba que su tiempo en el Ministerio de Educación estaba contado luego de que, en medio de un reunión de gabinete, él le manifestó a Petro no estar de acuerdo con una de las teorías con las que se ha planteado la reforma a la salud.



Gaviria contó que sus sospechas se fueron haciendo realidad el pasado domingo 26 de febrero, cuando se filtró el documento en el cual él, junto a los ministros de Hacienda y Agricultura, le expresaban al Presidente sus reparos a la reforma a la salud. Según dijo, ese día hubo un silencio en los grupos de WhatsApp de la Presidencia que él percibió que no eran normales porque en estos siempre había un mensaje que revisar.



Al siguiente día, el lunes 27, día de la alocución presidencial en la que se confirmó su salida y la de las ministras de Deporte y Cultura, Gaviria relató que él se encontraba reunido con el secretario general de la Presidencia, Mauricio Lizcano, cerca del mediodía, cuando recibió una llamada de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, con la que entendió que su salida era casi un hecho.



"Cuando estaba en esa reunión me llamó Laura Sarabia y me dijo 'se perdió la confianza' hablando sí, por el Presidente, o del núcleo de Presidencia, yo creo que ahí estaba hablando de Petro también. Yo le hice unas preguntas, fue muy amable, yo estaba tranquilo, no estaba molesto, estaba sorprendido, me lo sospechaba", dijo Gaviria a Caracol Radio.



​Pero su charla con Sarabia no quedó ahí y, según detalló Gaviria, él le pidió a la Jefa de Gabinete que le contara cómo iba a ser su salida. De acuerdo con el exministro, el diálogo fue breve y, horas después, se enteró que la nueva ministra de Educación, Aurora Vergara, recibió una llamada de última hora de la Casa de Nariño, indicios que le confirmaron su salida.



"Había un consejo de ministros citado a las 05:00 p.m., yo me acuerdo que llegué temprano, no siempre empezaban puntuales, pero yo llegué puntual y estaban todos los individuales puestos en la mesa, me siento ahí en mi silla y no llega nadie, yo creo que yo era el único que no sabía que no iba a realizarse el consejo de ministros", expresó Gaviria.



El Exrector de la Universidad de los Andes mencionó que, minutos previos al anuncio del Presidente del remezón ministerial, se le acercaron los ministros de Interior, Alfonso Prada; de Hacienda, José Antonio Ocampo; y de Agricultura, Cecilia López, que fueron quienes le confirmaron que no continuaba en su cargo y, además, le contaron que su salida del Gobierno sería anunciada en la alocución presidencial.



Gaviria, además, reveló que intentó haber con el Presidente para dejarle claro que él no fue quien filtró el documento de los reparos a la reforma a la salud, pero recalcó que desistió hacerlo cuando vio que comenzaron a llegar los demás ministros para prepararse para salir en la alocución, por lo cual, según detalló, prefirió irse y vio el anuncio de su despido en el trayecto hacia su casa.



"Empezaron a llegar los ministros a la alocución para pararse en la parte de atrás y yo dije no me voy a someter a eso, no me voy a parar ahí, imagínese el meme en que me habría convertido", afirmó el Exministro.



Finalmente, Gaviria comentó que le hubiera gustado que su salida del Gobierno hubiera sido diferente, pero que no se va a victimizar con la situación. El exministro, además, reveló que el pasado miércoles 1 de marzo tuvo un almuerzo con Petro, en el que recibió una propuesta que él prefirió rechazar.



"Pude desahogarme un poco, fui enfático en el tema de la filtrada que no era yo, le hice una pregunta que no me respondió plenamente porque es difícil y es por qué priorizaron la reforma a la salud que era la más compleja dentro del paquete de reformas. Él me insinuó que si yo quería ser embajador y yo le dije que no. Yo le dije que lo iba a pensar y al siguiente día dije que no", indicó Gaviria.



El exministro, de igual manera, manifestó que tiene preocupación frente a la reforma a la salud porque, según dijo, le parece que el proyecto presentado por el Gobierno no es bueno. "Yo siempre dije que la Reforma debió estar acompañada de un análisis jurídico muy a fondo. Como está planeado, no hay en la reforma un análisis sofisticado jurídico", dijo.



Finalmente y ante el cuestionamiento de si considera que Carolina Corcho es una buena ministra de salud, Gaviria respondió que "con las críticas que yo he hecho, con el documento que se filtró, con las preocupaciones que tengo, yo no quisiera hacer juicio de mis colegas, y quiero ser respetuoso, pero no lo creo".

Vea aquí la entrevista completa de Alejandro Gaviria con Caracol Radio