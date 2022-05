¿Quién dice la verdad? Gustavo Petro negó haber ofrecido la Vicepresidencia a Hernández

El candidato presidencial Rodolfo Hernández se volvió a referir a los diálogos que en el pasado tuvo con el también aspirante a la Presidencia, Gustavo Petro, y volvió a asegurar que él sí le ofreció la Vicepresidencia.



De acuerdo con lo manifestado por Hernández, candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Petro no solo lo invitó a ser parte de su campaña, sino que también le ofreció "de todo".

Lea además: Cerca de $700.000 millones costará la segunda vuelta presidencial: registrador Vega



"Me ofreció de todo. Me dijo que él y yo éramos invencibles y creo que no se equivocó. ¿Qué tal él y yo aliados?, hubiésemos tenido 14 millones y medio de votos", comentó Hernández en diálogo con Blu Radio.



De igual manera, el exalcalde de Bucaramanga reveló que en las elecciones de 2018, a pesar de que no lo conocía, sí apoyó al Candidato del Pacto Histórico. Sin embargo, dio a entender que haberlo hecho fue un "error que se tenía que corregir".



"Yo voté en el 2018 por Petro y lo dije públicamente estando de alcalde. No soy asolapado. Lo había visto, pero no lo conocía. Tuve ese error y uno esos errores los tiene que corregir", comentó.

Lea también: Este será el orden de los candidatos en el tarjetón para la segunda vuelta presidencial



Aunque Hernández fue enfático en que el ofrecimiento de Petro sí se dio, el Candidato de la izquierda manifestó que las declaraciones del exalcalde de Bucaramanga son falsas. De hecho, dijo que no han tenido una conversación formal desde hace más de tres años.



"Yo hablé conél, que yo recuerde, la última vez, antes del covid, siendo el alcalde en alguna visita que vino a Bogotá, queriendo conocer experiencias de mi Alcaldía. En ese momento, ni en la de él, estaban esas circunstancias que estamos viviendo. No es cierto (que le haya ofrecido la Vicepresidencia). Nosotros no hemos hablado desde hace más de tres años, pero él era todavía alcalde", dijo en diálogo con Blu Radio.