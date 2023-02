¿Quién contra Dilian? Así está el ajedrez político para la Gobernación del Valle a nueve meses de la elección

menos de nueve meses de que se escoja la próxima persona que estará al frente de la Gobernación del Valle del Cauca, la puja por ese cargo se puede describir en términos bíblicos: nueve precandidatos aspiran a ser el David que derrote a Goliat, que en este caso tiene rostro de mujer: Dilian Francisca Toro.



En efecto, mientras quien ha sabido ganarse el apelativo de ‘baronesa electoral’ del departamento parece no tener afán en definir -o anunciar públicamente, dicen algunos- su deseo de regresar al Palacio de San Francisco, un ramillete masculino que incluye titulares de importantes cargos estaría calentando motores para enfrentarla en las urnas el próximo 29 de octubre.



Son ellos Luis Fernando Velasco, Javier Fernández, Ferney Lozano, José Ritter López, Sebastián Caballero, Óscar Gamboa Zúñiga, Luis Fernando Velásquez, Harold Viáfara González y William Andrés Cruz.



Los cinco primeros entrarían a disputarse la candidatura del Pacto Histórico o del Frente Amplio, como se denominan las fuerzas políticas que votaron por Gustavo Petro para la Presidencia, entre los que se cuentan algunos liberales y la Alianza Verde.



Le puede interesar: “Un monopolio estatal sería gravísimo": Uribe habló de la reforma a la salud en su visita a Cali



“Nosotros queremos que Dilian sea la candidata, queremos enfrentarla y vencerla. Queremos que el Valle del Cauca escoja entre Dilian y nosotros”, dice el representante a la Cámara por el Pacto Alejandro Ocampo, quien no acepta que se dé por sentado que ella sería la ganadora de esa contienda.



“Las últimas encuestas dicen que en los municipios más grandes, donde está el 83 % de la votación, nosotros sacamos el 35 % y ella saca el 16 %”, agrega el congresista.



Entre tanto, la exmandataria seccional y directora de la U le dijo a El País que aún no ha tomado una decisión con respecto a su candidatura.



“Estoy centrada en temas de agenda del Gobierno y de gran impacto en los colombianos”, tales como la reforma a la salud y el Plan Nacional de Desarrollo, añadió sin decir en cuánto tiempo definiría su futuro político.



Y ante la realidad de cuáles aspirantes a suceder a Clara Luz Roldán estarían esperando esa noticia para lanzarse al ruedo o no, Toro responde: “Cada quien es libre de asumir roles y decisiones, y en especial en política. En mi caso, mi vida pública no es un tema de vanidad personal. Está regida por mi pasión de servir y aportar donde sea más útil para la gente”.



Eso sí, reconoce que la U está definiendo en estos momentos las listas para asambleas, concejos, alcaldías y gobernaciones en todo el país, “con el propósito de lograr la mayor representatividad”.



En ese sentido, una fuente que pidió reserva sostiene que, ante lo dividida que está la izquierda en el Valle, la eventual aspiración de al exmandataria contaría con la ‘bendición’ del presidente Petro, en lo cual estaría ‘trabajando’ el presidente del Senado, Roy Barreras.



Cartas del Pacto y el Frente Amplio

Oriundo del Cauca, Luis Fernando Velasco es hoy el alto consejero presidencial para las Regiones y vive en el Valle hace 16 años. Liberal disidente de la dirección nacional ‘roja’, al parecer cuenta con el respaldo de varios empresarios de la región.



Le puede interesar: ¿Por qué Petro afirmó que "no hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi"?



Según lo dispuesto por la Constitución Política, a más tardar en junio tendría que renunciar a su cargo para oficializar su aspiración a regir los destinos de los vallecaucanos.



Javier Fernández, comentarista deportivo conocido como ‘El cantante del gol’, ya una vez quiso ser alcalde de su natal Florida, pero tuvo que renunciar por amenazas. Dice que todavía no se decide a dar el sí a la postulación que no “tendría que ver solo con el Pacto Histórico, sino con varios grupos políticos que en los últimos años me han ofrecido esa opción”.



Una de las razones para ello es que está a la espera de que se definan las reglas de juego para la escogencia de la ‘carta’ de la coalición, lo cual deberá suceder en los próximos días.



En la misma situación está Ritter López, quien fuera alcalde de Palmira y senador por el Partido de la U, pero terminando su periodo legislativo se distanció de esa colectividad y apoyó, desde el Frente Amplio, la campaña que llevó a Petro a la Casa de Nariño.



“Dilian ha sido una guerrera. La sigo considerando mi amiga, pero creo que los procesos, cuando son repetitivos, agotan a la ciudadanía, y siento un agotamiento general en el Valle del Cauca frente a la forma en la que se ha gobernado los últimos ocho años. Creo que la gente estaría dispuesta a buscar una alternativa”, asegura con respecto a la posibilidad de enfrentarse en campaña a su antigua aliada política.



El que ya está firme en el partidor del Pacto Histórico, en nombre de la Colombia Humana, es Ferney Lozano, quien fuera alcalde de Yumbo y gerente regional de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2018.



Su sí lo dio luego de que, en diciembre pasado, el senador Alexánder López declinara en su propósito de ir por el Palacio de San Francisco.

“A mediados de enero recorrí centro, sur y norte del Valle, Cali y Buenaventura y recibí el apoyo unánime de los afectos que hemos construido estos años”, dice el bugueño de nacimiento.



El cuadro de aspirantes a ser escogidos, mediante encuesta o consulta, para representar la coalición oficialista en la pugna por la Gobernación lo completaría Sebastián Caballero, quien en la actualidad se desempeña como vicepresidente jurídico de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.



En su caso, por tratarse de una entidad de economía mixta y de que él no es funcionario público, podría renunciar hasta un día antes de que venza el plazo para la inscripción de candidatos a participar en los comicios regionales. De acuerdo con el calendario electoral emitido por la Registraduría Nacional, ese fecha sería el próximo 29 de julio.



Le puede interesar: Nuevo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y el ELN inicia el próximo lunes



Al igual que Luis Fernando Velasco, Caballero se ha abstenido de hacer algún pronunciamiento público por el cargo que desempeña en el Gobierno Nacional, pero en los mentideros políticos está claro que sería el aspirante más cercano a Petro, dado que fue el gerente de la campaña presidencial del año pasado y antes fue secretario de Juventudes de la Colombia Humana.

Otras aspiraciones

Con sorpresa se supo esta semana que, con el objetivo “de que asuma una candidatura de unidad para enfrentar el continuismo en el Valle del Cauca”, políticos, empresarios y líderes sociales del departamento le están insistiendo a Óscar Gamboa Zúñiga para que renuncie al cargo de ministro consejero que tiene en la Embajada de Colombia en Washington y regrese para lanzarse al ruedo por la Gobernación.



Sería la tercera vez que este bonaverense, de ideología liberal, intente llegar al Palacio de San Francisco, ya que en 2015 perdió justamente con Toro y cuatro años después con la actual Mandataria seccional.



Lo que se sabe es que quien fuera director del Programa Presidencial Afrocolombiano no estaría dispuesto a presentarse por firmas sino por una coalición de fuerzas políticas.



En cambio, según la Registraduría, Luis Fernando Velásquez y Harold Viáfara sí recurrieron a ese mecanismo para tratar de postularse al cargo. El primero, quien fuera candidato a la Cámara por el Partido Conservador, está respaldado por el movimiento ciudadano Casco Anticorrupción y asegura que ya suma trece mil rúbricas.



De su lado, Viáfara, quien lideró uno de los fallidos comités de revocatoria del alcalde Ospina, registró el movimiento Alianza Contra la Corrupción y asegura que ya acumula 13.500 firmas en su propósito de lograr el aval que necesita para poder aspirar a convertirse en el sucesor de Clara Luz Roldán.



Además, William Andrés Cruz también está recogiendo firmas para candidatizarse a la Gobernación con su movimiento En Contra de las Maquinarias Políticas. Este administrador de empresas nació en Palmira, pero reside en Tuluá y dice que "mi mayor trayectoria ha sido ver cómo nuestros gobernantes van deteriorando los territorios más vulnerables del departamento”.