"Que no haya connivencia con el terrorismo": Duque sobre diálogos entre Petro y Maduro

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró que la frontera entre Colombia y Venezuela está habilitada desde hace meses, en respuesta al anuncio del presidente electo, Gustavo Petro, de avanzar hacia una reapertura total entre ambos países.



El presidente Duque manifestó, además, que es importante que se coopere para que los integrantes de las antiguas Farc que están en ese país vuelvan a Colombia a pagar sus crímenes.



“Las fronteras no han estado cerradas, las fronteras han estado abiertas. Lo importante es que nosotros sigamos garantizando, sobre todo del lado venezolano, que no haya connivencia con el terrorismo, porque allá está ‘Pablito’, está Antonio García y está Iván Márquez, entonces que los devuelvan, que los manden, los capturen y los extraditen”, expresó Duque a los medios de comunicación.



Frente al estado de las fronteras, Migración Colombia informó que, desde el 02 de junio de 2021, se encuentran abiertas y funcionando por el lado de Colombia las 24 horas del día, mientras que por parte de Venezuela funciona, en promedio, desde las 05:00 a.m. hasta las 07:00 p.m.



En La Guajira está habilitado el tránsito de personas y mercancía. En Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guainía solo hay tránsito de personas.



Duque también se refirió al proceso de empalme entre ambos Gobiernos y aseguró que “estamos en ese proceso, nosotros tenemos el equipo de empalme listo, nosotros siempre hemos querido en esto dar el margen también para que los equipos de la administración entrante se organicen y estamos listos para empezar".



Respecto al diálogo del presidente Petro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Duque aseguró que para él siempre será motivo de alegría que Colombia siga fortaleciendo sus relaciones exteriores, además reiteró que siempre se sentirá orgulloso de haber contribuido al fortalecimiento de esas relaciones.