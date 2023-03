Procuradora pide a la Corte Constitucional 'tumbar' ley de paz total por vicios de trámite

La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional tumbar la ley de paz total que le dio piso jurídico al proyecto del presidente Gustavo Petro para negociar con grupos armados, como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.



En un duro concepto enviado a la Corte, el Ministerio Público pide declarar inexequible la totalidad de la Ley 2272 de 2022 “por medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 2002, se define la política de paz de Estado, se crea el servicio social para la paz y se dictan otras disposiciones”.



La petición, firmada por la procuradora general, Margarita Cabello, llegó al despacho de la Corte este viernes 31 de marzo en un documento de 13 páginas.



Esta solicitud de la Procuraduría aparece en medio de una demanda que estudia actualmente la Corte Constitucional, que pide tumbar solo el artículo 2 de la paz total que permite al Gobierno negociar con desertores de anteriores procesos de paz.



Ese punto de la ley establece que el Estado puede adelantar negociaciones con "exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado colombiano, que contribuyan con su desmantelamiento”.



Así las cosas, la Procuraduría pide declarar esta ley inconstitucional, teniendo en cuenta que algunos artículos se agregaron después de que las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes y no hubo lugar a debate en esa instancia por los congresistas.



Otro de los argumentos del Ministerio Público es que en el Congreso de la República no se pudo debatir esta ley, con base en el concepto del Consejo Superior de Política Criminal.



“Las deliberaciones no fueron ilustradas con el concepto del Consejo de Política Criminal, pues no se remitió el dictamen sobre el impacto de las disposiciones propuestas en el sistema de justicia penal”, se lee en el documento conocido por Semana.