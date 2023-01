Procuradora apoya decisión sobre órdenes de captura

La procuradora general, Margarita Cabello, se sumó ayer a la polémica entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía por el pedido del levantamiento de las órdenes de captura de líderes de grupos de autodefensas con los que se pactaría el cese de la violencia.



“La paz no puede estar por encima de la Constitución”, sostuvo la jefe del Ministerio Público, a lo que el presidente Gustavo Petro respondió que ello es “una profunda equivocación, porque quien ordena la paz como un derecho fundamental es la Constitución de Colombia”.



El rifirrafe entre la Procuradora y el Jefe de Estado se generó cuando Cabello respaldó públicamente lo actuado por el ente acusador al negarle el estatus de legalidad a 16 jefes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, (Acsn).



“Tal y como lo expresé en su momento con respecto a los voceros de paz de la Primera Línea, cuando se les levantaron las medidas de aseguramiento por una funcionaria que no era competente, hoy debo decir que estoy de acuerdo con la postura del Fiscal General de la Nación de no suspender las órdenes de captura solicitadas por el Gobierno por cuanto, como él lo dijo, no se cumplieron los presupuestos legales ni constitucionales para ello”, aseguró la Procuradora.



Y agregó que una democracia como la colombiana se basa en la separación de poderes, explicando que mencionadas órdenes de captura “siguen vigentes” y que “las autoridades no pueden ignorar el deber constitucional que tienen de hacerlas efectivas”.



Por su parte, desde Davos, Suiza, el Mandatario colombiano insistió en que el pedido de su gobierno está sustentado en la Ley 2272 de 2022, que reglamentó la Ley de Orden Público.



“Nosotros aprobamos una ley en el Congreso, es una ley de la República que le permite al Presidente designar una serie de intermediarios, llamémoslo así, de negociadores con grupos que necesariamente no tienen un origen político, pero que pueden tener un tratamiento socio jurídico para su desmantelamiento”, afirmó Petro.



Añadió que la Política de Paz Total “implica una negociación con la justicia, no con el Gobierno. No estamos en esa tarea de politizar una negociación que tiene que ser jurídica, pero que sí implica, por la realidad de nuestro país, la inclusión de territorios, de juventudes cuya exclusión ha sido como el caldo de cultivo del crecimiento del narcotráfico. Eso sí tiene que ver con el Gobierno”.



De acuerdo con el Jefe de Estado, se tratará de “negociaciones sociojurídicas, a diferencia de las anteriores negociaciones políticas. Si hay una posibilidad pacífica y dialogada, jurídica, obvio, pues deberíamos intentarlo”.



Con respecto específicamente al pronunciamiento de la Procuradora General de la Nación, el Presidente sostuvo que todos los funcionarios públicos, incluida ella, incluido yo, debemos obedecer la Constitución, que nos ordena hacer la paz como un derecho fundamental de toda la ciudadanía, o se nos olvidó el Artículo 22 de la Constitución”.

Fue un error

Ayer, a propósito de la reunión entre el Gobierno y el ELN en Venezuela, el Mandatario colombiano se refirió, por primera vez, al fallido cese bilateral con esa guerrilla y aseguró que dicho anuncio no se hizo a la ligera, pero reconoció que sí hubo un error.



“Esa historia hay que contarla algún día, porque no es cierto que nosotros tomamos una decisión unilateral. El informe que nos llegó a nosotros era que había una disposición del cese bilateral, por eso lo publicamos, no por otra razón. Saber quién cometió el error es un asunto complementario”, expresó Petro ante medios de comunicación colombianos.



Como se recordará, el 31 de diciembre el Presidente anunció un cese al fuego bilateral con el ELN y otros cuatro grupos más. Sin embargo, días después esa guerrilla desmintió dicha tregua, argumentando que, aunque se hubiera planteado en la mesa de negociación, no se había llegado a un consenso, situación que obligó al Gobierno a reversar el respectivo decreto.



Sigue encuentro con el ELN

Ayer, las delegaciones del Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, tuvieron un primer encuentro en el Hotel Eurobuilding, en Caracas, Venezuela, después de la polémica surgida por el supuesto cese al fuego bilateral que fue desmentida públicamente por esa guerrilla y de manera previa al anunciado comienzo de la segunda ronda de negociaciones.



Hasta el cierre de esta edición no se habían producido declaraciones conjuntas u oficiales frente al avance de la reunión, pero trascendió que durante los siguientes días seguirán analizando distintos temas relacionados con los diálogos formales.



Sin embargo, el negociador del Gobierno y presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, aseguró ante los medios de comunicación que entre las partes no existe ninguna crisis.



“Merece la pena es mirar un poco los elementos sobre los cuales incluso el propio Ejército de Liberación Nacional planteó ayer. Decir: ‘venga, esto es una oportunidad para conversar, esto es una oportunidad para que ustedes escuchen los argumentos nuestros y nosotros escuchemos los argumentos que ustedes tienen’”, afirmó Lafaurie desde la capital venezolana.



En diálogo con Caracol Radio agregó que en la última reunión se plantearon elementos del ELN y del alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, que permitieron construir confianza “y desplegar acciones que dinamicen la mesa”.



También manifestó que lo más probable es que el segundo ciclo de diálogos comience el próximo lunes 13 de febrero en México, país que había sido designado como sede de los mismos al cierre del primer encuentro de negociaciones en Caracas.



Luego fue desestimado porque el Gobierno azteca aseguró que no podía recibir las delegaciones a finales de enero, como se había previsto en diciembre pasado.



Como se sabe, después de que el ELN no aceptara el cese bilateral y se mostrara molesto con el anuncio del presidente Gustavo Petro en ese sentido, el Gobierno Nacional le solicitó a esa guerrilla que tuvieran en Venezuela un encuentro previo al comienzo del segundo ciclo de diálogos, teniendo claro que la próxima cita conjunta y oficial no será el 23 de enero, como también se había planteado inicialmente.