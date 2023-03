Presidente del Partido Conservador habló de la reforma a la salud que presentarán el lunes 

El presidente Gustavo Petro recibió este jueves a líderes del partido Conservador en la Casa de Nariño, luego de que el pasado martes 28 de febrero, esa misma colectividad política ratificara que no lo acompañará en su propuesta de reforma a la salud, tal y como está.



De acuerdo con Efraín Cepeda, director del partido Conservador, se acordó presentar un nuevo articulado en torno a la reforma a la salud el próximo lunes con el objetivo de buscar un consenso entre la coalición e indicó que este nuevo articulado será presentado a la ministra de la salud, Carolina Corcho.



Así, los conservadores establecieron sus 'líneas azules'. Además, Cepeda señaló que ha dejado en claro que apoyarán el fortalecimiento de la atención primaria en salud y que no permitirán la estatización del sistema de salud.



En su lugar, impulsarán un sistema de aseguramiento mixto, sin integración vertical y con giro directo. Además, defenderán la libre elección de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) y la dignificación del personal del sistema de salud.



Agregó que el partido Conservador ha pedido que se les muestre el impacto fiscal de la reforma a la salud, ya que el documento firmado por varios ministros y que terminó filtrado a la prensa hablaba de $30 billones y esto les llena de incertidumbre. El costo fiscal es uno de los principales puntos de discusión en torno a esta reforma.



Se espera que con la presentación del nuevo articulado se logre un consenso entre la coalición y se avance en la discusión y trámite de la reforma a la salud en Colombia.