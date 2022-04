¿Posibilidad de una nueva alianza? Betancourt y Uribe dicen estar abiertos a dialogar

¿Estrategia política para sonar o posibilidad real para hacer una alianza con miras a las elecciones presidenciales de mayo próximo? Esa es la pregunta que se puede hacer tras los mutuos elogios que se han cruzado la hoy candidata presidencial Ingrid Betancourt y el líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe.



Aunque la dirigente ha mantenido de siempre un buen trato hacia Uribe, en particular por el agradecimiento que tiene por el operativo militar que le permitió su liberación cuando la tenía secuestrada las extintas Farc, ahora la aspirante no solo ha reiterado eso sino que también ha abierto el camino a una posible alianza política.

Lea además: ¿De la Calle incurre en doble militancia? El CNE y el Consejo de Estado definirán esta



"Con el doctor Álvaro Uribe gratitud porque le debo mi libertad, pero también ampliar la posibilidad de dialogar con todo el mundo. Él en este momento está en una situación complicada, todo el mundo lo rechaza. Para nosotros es importante si hay una voluntad de acabar con las maquinarias que venga de cualquier espectro ideológico", dijo Betancourt cuando se le preguntó sobre esa cercanía.



La posibilidad de lograr el apoyo del uribismo se empezó a abrir desde que ella apareció en la lista de los candidatos a los que el Centro Democrático podría adherir. Sin embargo, aunque hay una clara tendencia a apoyar al aspirante Federico Gutiérrez, hay sectores que no están de acuerdo, por lo que el nombre de Ingrid Betancourt ha empezado a sonar también.



Sin embargo, no está del todo claro cómo sería una alianza entre Betancourt y el uribismo por la postura sobre las maquinarias políticas que la candidata ha criticado, las cuales también se identificarían en el Centro Democrático. "La manera como nosotros podemos unirnos es entre colombianos que están en contra de la corrupción, que no quieren las maquinarias. Cualquier reunión tiene que tener como premisa la verdad de no seguir amparando estas maquinarias”, manifestó ella.



La candidata reconoce que ya se ha sentado con el uribismo a hablar sobre una posible alianza, "hemos tenido contactos con el Centro Democrático, para nosotros la frontera roja son las maquinarias, esos son debates que ellos tienen que tener internamente pero yo si aspiro a que en estas elecciones podamos construir un frente unido para el país".

Lea también: La estrategia de Federico Gutiérrez para concretar el apoyo de más fuerzas políticas a su candidatura



Los elogios también llegaron de Uribe, quien respondió a Betancourt. “Estoy agradecido con la doctora Ingrid Betancourt. Muy importante avanzar en el diálogo con ella, su equipo y el Centro Democrático”, dijo.



En días pasados Uribe también había referido en una de sus declaraciones ese posible alianza, “nuestra maquinaria es el corazón, desde el día que llegué a la Presidencia, hasta el día del rescate de la doctora Ingrid Betancourt, estuve día y noche buscando que a la doctora la rescataran”.



Sin embargo lo que lleva a pensar que lo que sucede en este momento es más una estrategia de figuración de parte Betancourt que una alianza con Uribe, esto porque de tiempo atrás han sido más los distanciamientos políticos de ella con el expresidente Uribe.



El más significativo fue en las elecciones presidenciales del año 2018 cuando ella para la segunda vuelta presidencial apoyó a su competidor actual, Gustavo Petro, algo que para el uribismo sería una imposibilidad para concretar un apoyo a la aspirante.



Incluso esta semana en el debate presidencial que organizó la Universidad Externado, Petro aseguró que lo unen muchas cosas con Betancourt, e incluso dijo que en su momento cuando se conoció la foto de ella encadenada por las Farc cuando la tuvo secuestrada lloró.

Le puede interesar: Estos son los cambios de fondo que los colombianos le piden a quien gane la Presidencia



​Betancourt en esta campaña por ahora no ha mostrado de manera clara con quién podría hacer una alianza para segunda vuelta, esta semana se alejó de una posible unión con Sergio Fajardo, de quien aseguró que tuvo escasos 700.000 electores y que esa consulta, Centro Esperanza, fue la derrotada el 13 de marzo pasado.



Una versión más que rumora para encontrar la cercanía entre Betancourt y Uribe, fue su decisión de escoger como candidato vicepresidencia al coronel (r) José Luis Esparza, el cerebro de la Operación Jaque, la cual le permitió a Betancourt recobrar su libertad. Esa designación habría caído muy bien al expresidente Uribe.



Por ahora la campaña seguirá y se espera que ya la otra semana el Centro Democrático decida a cuál candidato presidencial acompañar, así el sondeo que están realizando por vía digital no haya sido muy significativo en cuanto a participación de la militancia.