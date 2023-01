Petro reconoce "error matemático" de la Ministra de Minas, pero sigue defendiéndola

La gestión de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha desatado todo tipo de comentarios y críticas frente a las actuaciones que ha tenido frente a la cartera y las políticas que ha querido implementar.



Recientemente la exviceministra de Energía Belizza Ruiz, dio a conocer que tenía pruebas que, supuestamente, demostrarían que la ministra Vélez si estaría mintiendo frente a la gestión que está desarrollando en la cartera.



Sin embargo, como ha hecho desde meses, el presidente Petro continúa defendiendo a la ministra Vélez y aseguró que a ella se le ha venido cuestionando por sus políticas, mas no por cometer actos ilegales.



“Este es el tipo de ceguera mental de nuestros críticos. Ojalá no todos. A la ministra no se le critica por bombardear niños o robarse o dejar robar los dineros públicos, se le critica porque dio como certeza un resultado que es una agregación de probabilidades”, expresó Petro.



Y concluyó el mandatario: “De hecho, casi todos los ministros de minas han cometido el mismo error matemático. No es lo mismo la aritmética que la estadística. La prensa repite ese error a diario. Todo dato sobre reservas, hasta las más probadas, son probabilidades”.

Por otro lado, en las últimas horas se dio a conocer una carta que evidencia la renuncia del docente Carlos Andrés Duque Acosta al movimiento político Soy Porque Somos, colectividad liderada por la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.



La renuncia del docente se dio debido a que Duque considera que la cartera se está convirtiendo “en un feudo familiar, clientelista y autoritario".



“A partir de la noble intención del presidente Petro de avanzar hacia una necesaria transición energética, la familia Vélez, desde una mediocre idolología, impermeable a la crítica, ha venido tomando controversiales decisiones que pueden conducir en los próximos años a Colombia a una crisis social y humanitaria. Esto es grave y es un deber señalarlo”, expresó en la misiva Duque.



En la carta, el docente aseguró que Hildebrando Vélez, papá de la ministra Vélez, y su hija están manejando su antojo el Ministerio. Además, Duque manifestó que desde que llegó a ese movimiento político sostuvo diferencias con Vélez papá, persona muy allegada a la vicepresidenta Márquez y el presidente Gustavo Petro.



“Sin ningún interés personal y siguiendo profundas razones éticas, anuncio mi retiro del movimiento político Soy Porque Somos, exonerando de toda responsabilidad a sus otros miembros, entre los que cuento amigas y amigos entrañables, seres humanos íntegros, empezando por la querida y admirada vicepresidenta Francia Márquez”, expresó Duque.