Petro asegura que impulsará la eliminación de la Procuraduría General de la Nación

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en la mañana de este martes que dentro del paquete de reformas que impulsará en su Gobierno está la eliminación de la Procuraduría General de la Nación.



La decisión hace caso “a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de paso respetar la Convención Americana. También es una transición”, mencionó Petro en diálogo con La W.



No obstante, enfatizó en que esta reforma no implica “echar a la calle a los miles de empleados de la Procuraduría que tienen unas experiencias investigativas ligadas en su mayoría a ejes jurídicos del derecho disciplinario”.



Mas bien, el objetivo de esta transformación es que la entidad “se convierta en una gran Fiscalía Anticorrupción que fue una propuesta de campaña y que es lo más coherente con la Convención Americana de Derechos Humanos”.



El presidente electo buscaría que la Procuraduría pase al poder judicial y, por tanto, la decisión se discutiría en el Congreso. “Es una reforma constitucional, tiene un tiempo, dos vueltas legislativas y por tanto no se va a atravesar en el actual mandato de la Procuraduría”, apuntó.



Así, la propuesta de Petro es que, una vez culmine el periodo de la actual procuradora Margarita Cabello inicie “esa transición para que la Procuraduría pase a fortalecer el poder judicial de Colombia en su ámbito investigativo y centrado en la persecución de la corrupción”.