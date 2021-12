Peñalosa no consiguió las firmas para avalar su candidatura, continuará con un partido político

Enrique Peñalosa anunció mediante su cuenta de Twitter que su candidatura no consiguió ser avalada por firmas, pues no alcanzó el número requerido, sin embargo anunció que posiblemente sea apoyado por el partido de la U.



"Agradezco de corazón a los ciudadanos que nos ayudaron recogiendo cientos de miles firmas y firmando, en todos los rincones de Colombia. Desafortunadamente no alcanzamos a conseguir las firmas requeridas para inscribir la candidatura".



Añadió que había recibido ofertas para conseguir las firmas que avalaran su candidatura: "Algunos empresarios que hacen esta labor nos ofrecieron sus servicios para conseguirlas, pero ni teníamos suficientes recursos, ni nos generaban la suficiente confianza. Por eso decidimos concentrar todos nuestros esfuerzos en un trabajo de voluntarios y algunas personas contratadas directamente por nosotros para coordinar la recolección".



El exalcalde de Bogota anunció del mismo modo que continuará con su aspiración a la presidencia, esta vez con el posible apoyo de un partido político.



"Mi candidatura probablemente será avalada por un partido. He adelantado conversaciones con directivos del Partido de la U. En las próximas semanas les contaré al respecto".



Peñalosa concluyó afirmando que seguirá dentro del 'equipo por Colombia' y espera convertirse en el candidato ganador de la consulta de esa coalición en marzo.

Carta a mis electores. pic.twitter.com/vipB3ulJXB — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) December 17, 2021