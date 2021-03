Partido Verde de decanta por la 'Coalición de la Esperanza' para las elecciones de 2022

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Este viernes la Dirección Nacional del Partido Verde decidió su estrategia para las elecciones presidenciales de 2022. Luego de un choque entre las dos facciones de la colectividad, la más centro y la más izquierda, se impuso el ala de la senadora Angélica Lozano; así las cosas el partido se decanta por la 'Coalición de la Esperanza'.



"Es un hecho por unanimidad todo el Partido Verde decidió que para primera vuelta vamos con la coalición de la esperanza y de ahí va a salir la fórmula ganadora para impulsar en Colombia un gobierno de cambio para 2022. Bienvenidos con los brazos abiertos quienes están en esa coalición. De ahí va a salir el gobierno del cambio y de la esperanza. Vamos a unirnos en segunda vuelta todos los colombianos, los alternativos, los liberales, los 'goditos' demócratas, toda la gente, el cambio es imparable y lo vamos a liderar desde aquí", dijo la senadora Lozano.



Un comunicado del Partido Verde indica que se fortalecerán las candidaturas propias del partido en todo el país. Hasta el momento quienes han expresado su intención de llegar a la presidencia son: Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá; Jorge Eduardo Londoño, senador de la República; Iván Marulanda, senador de la República; Sandra Ortiz, senadora de la República; Camilo Romero, exgobernador de Nariño; y Antonio Sanguino, senador de la República.

Aún no está claro cómo esa lista se convertirá en una sola persona. Sin embargo, el partido sostiene que ratifica su compromiso “y participación activa en la construcción y consolidación de la Coalición de la Esperanza”. Es decir, que sea como sea el elegido de los verdes tendrá que luchar su espacio con Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, y Ángela Robledo.



La colectividad sostiene que “acogeremos a los precandidatos(as) y organizaciones políticas de la Coalición de la Esperanza que quieran hacer parte de nuestro Partido e impulsaremos listas robustas e inspiradoras al Senado y la Cámara de Representantes para lograr tener mayorías en el Congreso de la República”. Aunque aún no está claro, esto querría decir que será el Partido Verde el que ponga la personería jurídica en la Coalición de la Esperanza para las listas del Congreso el próximo año.



Además los verdes indican que, en caso de no ganar en primera vuelta, “promoveremos el respaldo de todos los sectores alternativos y otros demócratas a la candidatura de unidad en segunda vuelta”. Este tal vez fue el punto más álgido de la discusión, pues destapó las tensiones que desde hace semanas se viven en el partido en donde un grupo de congresistas impulsaban la fusión con el movimiento del senador Gustavo Petro.



De hecho, la propuesta de unidad antes de la primera vuelta se hizo en la reunión y fue vencida con cuatro votos a favor y 35 en contra. Al respecto el representante Inti Asprilla, uno de los promotores de la propuesta, indicó que “nuestras propuestas de convocar a Congreso del partido para escuchar bases y promover una convergencia amplia para la primera vuelta con los partidos de oposición fueron negadas en la Dirección Nacional. Se aprobó promover acuerdo para segunda vuelta entre alternativos”.



El verde aseguró que su campaña será “sin agresiones, de debate programático y alegre para que la ciudadanía pueda participar tranquilamente en la búsqueda del mejor proyecto político. Desde la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde invitamos a la ciudadanía, militancia, elegidos y elegidas a participar activamente en la consolidación y promoción de la Coalición de la Esperanza y las candidaturas del Verde en las diferentes regiones del país”.



El resultado de la reunión verde abre la puerta entonces para que la Coalición de la Esperanza presente su movimiento el próximo 22 de abril, tal como lo anunciaron la semana pasada en una conferencia virtual. De hecho, la unión entre los dos movimientos es liderada por la representante verde Juanita Goebertus, quien aseguró que no va a volver al Congreso, pues sus energías están concentradas en conformar esta coalición.



Cabe anotar, que un resultado del encuentro de la coalición de la esperanza fue que dicha congregación de candidatos con ideas similares busca el poder sin necesidad de “un mesías que los represente”, tal como lo dijo la misma Goebertus: “esta coalición representa un cambio responsable, aquí hay gente que hace política transparente, no solo con una consigna, gente que se han probado como gobernantes y hacerlo con total transparencia sin un punto de duda sobre su gestión. En esta coalición están representadas todas las regiones, aquí le creemos a la democracia. Esta coalición no le cree al autoritarismo ni al populismo son demócratas que creen en las reglas y en las instituciones. Es un grupo de personas justas que rechaza tanto la política de secuestro de las Farc como la de los paramilitares por eso le apuesta a la justicia transicional”, dijo.