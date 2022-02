Óscar Iván Zuluaga negó vínculos con Merlano y anunció acciones legales en su contra

El candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, anunció que denunciará por injuria y calumnia a Aida Merlano, luego de conocer que él fue incriminado por la prófuga como uno de los dirigentes políticos incluidos en la corrupción electoral.



La Corte Suprema compulso copias el viernes a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se interrogue al presidente Iván Duque, como también a los exmandatarios Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, al igual a más de 20 dirigentes más, quienes según Merlano estuvieron metidos en la compra de votos para sus campañas.



En tal sentido, Oscar Iván Zuluaga, en un comunicado, sostuvo que durante ocho años su campaña ha sido objeto de investigaciones y las autoridades no han encontrado nada ilegal.



"Niego categóricamente que dineros de dicho origen hayan ingresado a mi campaña en 2014, que ha sido investigada de manera exhaustiva durante cerca de 8 años, sin que se haya encontrado irregularidad alguna, porque no la hubo", manifestó Zuluaga.



Precisó que nunca en su actividad política ha tenido relación con Merlano, "nunca crucé palabra con ella, ni en persona, ni telefónicamente".



Resaltó que a Merlano la investigan por su candidatura al Senado en el 2018 y para esa época no era candidato.



Comunicado oficial sobre mentiras y difamaciones en mi contra. pic.twitter.com/tSVWKAPMLj — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) February 12, 2022