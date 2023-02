Opinión: Discurso desde el balcón ¿es una estrategia política?

"Los balcones, aparte de servir para tomar el sol, el fresco o husmear en la vida ajena, son elementos a no despreciar en la actividad política", asegura Víctor Diusabá en su columna de este lunes.



Con varios ejemplos de líderes políticos el columnista ejemplifica lo planteado en el desarrollo del texto titulado 'Desde el balcón'.



Por eso, concluyó que "elegir el balcón como medio para hacer propaganda es más que mera voluntad. No se trata de una ocurrencia, es una estrategia que está por encima de las calidades oratorias que, aunque así pareciera, no lo son todo".



A su vez, se cuestiona: 2¿Qué deja el balcón? Dirán que algo de efectivo tendrá si se mantiene como se ha mantenido durante tanto tiempo".



Así, concluye que "en definitiva, el balcón no pasa de ser lo que es, un recurso. Como lo son Twitter o un espacio diario en televisión".



