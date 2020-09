ONU celebró 75 años con llamado a trabajo conjunto

Erika Mantilla

El mundo “tiene demasiados desafíos multilaterales y un déficit de soluciones multilaterales”, advirtió ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al inaugurar una cumbre virtual para celebrar los 75 años de la organización.



“Nadie quiere un gobierno mundial, pero tenemos que trabajar de manera conjunta para mejorar la gobernanza mundial”, agregó.

Durante esta cumbre, unos 180 líderes mundiales -132 de ellos jefes de Estado o de Gobierno-, pronunciaron discursos pregrabados.



Aunque se había anunciado inicialmente la participación del presidente estadounidense, Donald Trump, finalmente fue una embajadora adjunta de la misión de ese país ante el organismo quien intervino.

“En un mundo interconectado, necesitamos un multilateralismo interconectado, en el cual la familia de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones regionales, los bloques comerciales y otros trabajan juntos de manera más estrecha y efectiva”, señaló el jefe de la ONU.

Durante la sesión, la Asamblea ratificó una declaración aprobada en julio que defiende el multilateralismo.



Entre los mandatarios que se pronunciaron en la cumbre está el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de crímenes de lesa humanidad por una misión especial de Naciones Unidas.



En un mensaje también pregrabado, denunció a Washington como un “hegemón” (palabra inexistente en español, supuestamente derivada de hegemonía), que busca imponer su supremacía en el mundo.



“Si el mundo venció al fascismo hace 75 años, el mundo podrá vencer en esta etapa a aquellos que quieren imponerse como hegemón dominante, podrá vencer a las ideas imperialistas y podrá vencer al neofascismo”, dijo el Gobernante, que no asiste físicamente a las reuniones de la ONU desde 2018.



Flanqueado a un lado por la bandera venezolana y al otro por la bandera de la ONU, el Mandatario lamentó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya “tenido que soportar ataques, agravios, insultos” durante la pandemia del coronavirus.



Estados Unidos se retiró de la OMS en julio, acusándola de haber mal administrado la epidemia y de haber retrasado el lanzamiento de la alerta global. “No es tiempo de insultar a la OMS, es tiempo de unirnos para apoyarla”, dijo Maduro.



Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, hizo un llamado a abandonar la “mentalidad de Guerra Fría” y a apostar por una cooperación de igual a igual entre países.



“Lo que necesitamos hacer es reemplazar el conflicto por el diálogo, la coerción por la consulta, y el juego de suma cero por la ganancia compartida, combinando los intereses domésticos con los intereses comunes de todos los países y aumentando los puntos de convergencia en esta materia, con miras a construir una gran familia internacional de cooperación armoniosa”, subrayó Xi en su intervención.



El Gobernante chino envió un fuerte mensaje de reflexión a Estados Unidos, indicando que ninguna nación debe sentirse superior a otras ni intentar parecer los héroes por obtener una solución contra los problemas.



“Ningún país tiene derecho a decidir por sí solo los asuntos internacionales, dominar el destino de otros, ni monopolizar las ventajas de desarrollo, y menos aún actuar a su antojo en el plano internacional, jactándose de su hegemonía, matonería y prepotencia.”, sentenció Xi Jinping.



Destacó la labor de las Naciones Unidas desde su fundación en 1945, pero resaltó que se deben tomar mejores decisiones y plantear otro pensamiento frente al nuevo enemigo, que es el Covid-19.



Mientras, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reclamó un “multilateralismo de hechos”, más que de palabras.



“En un momento en el que la pandemia alimenta el miedo al empeoramiento, la narrativa de la impotencia colectiva, yo quiero decir muy claramente: frente a la emergencia sanitaria, frente al desafío climático, frente al deterioro de derechos, es aquí y ahora que hay que actuar”, señaló en su mensaje.



A partir de este martes y durante una semana, los mismos líderes pronunciarán otro discurso en el marco de la 75ª Asamblea General del organismo, que este año se celebra de manera virtual a raíz de la pandemia. Los discursos no deben exceder los 15 minutos.



El barrio Midtown East de Manhattan, donde está situado el cuartel general de las Naciones Unidas, no será este año acordonado ni vigilado por cientos de policías. No habrá caravanas oficiales sin fin, ni hormigueros de gente en el gran edificio onusiano. Apenas un diplomático de cada país, residente en Estados Unidos, podrá asistir a los discursos en la tribuna de la Asamblea General.



“Para ser eficaz, la diplomacia requiere contactos personales y lamento mucho no tener la oportunidad de reunir a los gobernantes de los países este año”, dijo Guterres.



Mensaje por la solidaridad



En la cumbre de la ONU, el presidente Iván Duque envió un mensaje de solidaridad a las “naciones que luchan para superar los efectos de la pandemia del coronavirus” y advirtió que esa meta solo puede alcanzarse por medio de la cooperación.



“Hoy más que nunca, estamos todos unidos frente al desafío sin precedentes que se presenta ante nosotros”, señaló.



El Jefe de Estado colombiano advirtió que “un problema global requiere soluciones globales, por lo que solo a través del multilateralismo, de la cooperación internacional y de la gobernanza global, podremos mitigar las graves consecuencias de esta pandemia y construir así un mejor planeta”.



Calificó como “un orgullo para Colombia ser uno de los 50 miembros fundadores de la Organización, con la adopción de la Carta de San Francisco en 1945”.



“Nos adherimos a la esperanza de cerrar una era de un mundo en ruinas, y al inicio de otra con reglas, seguridad colectiva, resolución pacífica de los conflictos e igualdad entre los estados”, dijo.



También explicó que a lo largo de más de siete décadas, Colombia ha participado activamente en los distintos escenarios del sistema de las Naciones Unidas, hasta llegar a la presidencia de la Asamblea General, en 1978.