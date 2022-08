"Nuestra prioridad es mantener viva la llama de la paz": expresidente Santos en Ucrania

Al reunirse en Kiev (Ucrania) con el presidente Volodímir Zelenski en compañía del exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo un llamado sobre la importancia de la paz.



Por medio de su cuenta de Twitter, el expresidente aseguró que lo verdaderamente importante en las guerras no es ganarlas, sino prevenirlas y acabarlas.



“Como Elders, nuestro objetivo es prevenir o acabar las guerras, no ganarlas. Nuestra prioridad es mantener viva la llama de la paz”, aseguró Santos en su red social.



Lea aquí: Presidente Petro posesionó nuevos ministros de Justicia y Ciencias; solo falta la Mintic

Como Elders, nuestro objetivo es prevenir o acabar las guerras, no ganarlas. Nuestra prioridad es mantener viva la llama de la paz.



📃: https://t.co/mNjBLGp4ha pic.twitter.com/ImqsQopQe7 — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) August 17, 2022

Según reportó The Elders, tanto Santos como Ki-moon hicieron un llamado para que Ucrania busque el apoyo internacional con el propósito de mantener la atención en el conflicto con Rusia y así tomar acciones y dar por terminada la guerra y acabar con los actos violentos.



“Nuestra visita a Bucha e Irpin no nos dejó ninguna duda en cuanto al terrible sufrimiento que Rusia está infligiendo al pueblo ucraniano, y condenamos en los términos más enérgicos las acciones de las fuerzas rusas en estos sitios y en otros lugares”, aseguró Ki-moon según el reporte de The Elders.



La organización internacional reiteró su rechazó a los actos violentos que han afectado a miles de ciudadanos y sus familias. Además le hicieron un llamado al mundo para que se normalice la situación en ambos territorios.



“Es vital que los 16 millones de ciudadanos ucranianos tengan acceso a la ayuda humanitaria, particularmente aquellos que viven en áreas no controladas por el Gobierno. Las víctimas de esta terrible agresión no pueden ser ignoradas. Ucrania también necesita un apoyo financiero sostenido para ayudar a su reconstrucción y recuperación”, aseguró Santos.



Los miembros de la organización internacional llegaron Kiev el martes 16 de agosto, visitaron algunas de las zonas más afectadas por el conflicto y se reunieron con el presidente de Ucrania, miembros de ese Gobierno y figuras relevantes en medio de la guerra con Rusia en cabeza del presidente Vladímir Putin.