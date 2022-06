"No tengo problemas con la Procuraduría": Ospina sobre presunta participación en política

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció luego de que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación en su contra por presunta participación en política.



Según el anuncio de la Procuraduría, el Mandatario local convocó un consejo de gobierno de carácter extraordinario en el que habría instado a sus funcionarios a conseguir votos para el candidato presidencial Gustavo Petro.



Al respecto, el Alcalde manifestó: “No tengo problemas con la Procuraduría y, por el contrario, creo que tiene la responsabilidad de investigar lo que algunos denuncian”.



“Quienes somos elegidos popularmente y conducimos instituciones como la Alcaldía no podemos participar por un candidato de preferencia ni utilizar los medios institucionales para acompañarlos”, recalcó Ospina.



De acuerdo con la Procuraduría, al parecer, para ingresar a la reunión Ospina les pidió a secretarios de despacho, gerentes y directores de institutos no ingresar con celulares para que “se dedicaran a fondo a conseguir votos para Petro”. Esto, supuestamente para no tener consecuencias en su estabilidad y continuidad laboral.



Ospina, por su parte, aseguró que “cuando se adelantan reuniones proscriben la utilización de celulares porque reduce la atención”. Y según él “es norma cuando se adelanta un proceso de un consejo de gobierno de tal importancia”.



Por último, el Alcalde dijo que cree mucho en las instituciones y " no hay méritos ni argumentos para hablar de participación política”, pues según él no existen pruebas que sustenten esas acusaciones.



Además, calificó estos señalamientos de acoso "del Centro Democrático, de Christian Garcés en una intencionalidad perversa. El ladrón juzga por su condición. Yo no funciono así, yo soy un tipo ético y responsable y entiendo para qué es el ejercicio de lo público”.