"No sé si haya tenido una obra civil en sus manos": Clara Luz Roldán a Duvalier Sánchez por críticas al puente de Juanchito

La gobernadora del Valle, Clara luz Roldán, respondió a las críticas del congresista Duvalier Sánchez sobre los retrasos en la entrega de la obra del puente de Juanchito que conecta a Cali con Candelaria.



Durante una audiencia pública en septiembre, el representante a la Cámara dijo que esta es una obra que ha pasado por tres administraciones y es una muestra de incompetencia, falta de planeación y malversación de los recursos públicos, además de la afectación a las personas que viven en los municipios de influencia”.

Rep. @DuvalierSanchez, tomé atenta nota de sus observaciones en el Congreso y en la audiencia pública sobre el Puente de Juanchito. Noté que expuso información equivocada y me parece que es bueno precisarla de modo tanto usted como la ciudadanía tengan la información objetiva. — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) October 24, 2022



De hecho, mencionó que el contrato tiene inconsistencias y un sobrecosto del 70 % porque inicialmente valía $ 28.000 millones, y ahora va en más de $ 47.000 millones.



Casi un mes después, la Gobernadora defendió su gestión y aseguró que el congresista “expuso información equivocada”.



Según la mandataria, “la tardanza en la obra es excesiva” debido a factores como el estallido social y la pandemia. “De no ser por esto la estaríamos entregando”, justificó Roldán en Twitter.



“Usted insinuó que estaban mintiendo sobre la compra del acero e insinuó también que el problema nada tenía que ver con la situación internacional y hasta invitó en la misma audiencia a buscar en Internet a un proveedor local”, agregó la Gobernadora, dirigiéndose al congresista.



Además, cuestionó si en algún momento Sánchez ha tenido una obra pública a su cargo. “Yo no sé si usted haya tenido en sus manos una obra civil pública para comprender lo complejo que es y la responsabilidad que implica”, escribió Roldán.



Hasta el momento, el representante a la Cámara no se ha pronunciado sobre el mensaje de la Gobernadora. Sin embargo, semanas atrás señaló que interpondría una denuncia ante la Procuraduría y la Contraloría para que se realice una auditoría al contrato.