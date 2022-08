"No estamos satisfechos": Partido Liberal evalúa declararse en independencia frente al Gobierno

A menos de una semana para que todos los partidos declaren en qué condición estarán con respecto al gobierno de Gustavo Petro, el Partido Liberal, uno de los principales aliados hasta el momento, asegura que no está satisfecho con lo visto por el momento del gobierno y que la otra semana anunciará si serán de la bancada de gobierno o independientes.



El postulado lo dio el propio expresidente y jefe del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, quien al término de una reunión de senadores y representantes manifestó que “hemos sido hasta ahora partido de Gobierno. No estamos satisfechos con lo que hemos visto, pero obviamente el Gobierno merece un margen de espera que se lo tenemos que dar a través de reiterar muestra posición de ser Partido de Gobierno. La semana entrante vamos a producir una declaración señalando algunas de las cosas que nos preocupan en relación con el Gobierno”.



Son al menos tres los temas que al liberalismo le preocupan con respecto al gobierno Petro, uno es la reforma tributaria que en muchos aspectos consideran afectarán a la clase media del país, de la misma forma hay molestia en el liberalismo por la forma como el gobierno ha manejado el tema del rechazo a la dictadura de Nicaragua.



La paz total y en particular la reforma a la ley 418 o de orden público que determina varias zonas de diálogo, es el otro asunto que evalúa el liberalismo para acompañar o no al presidente Petro en su propuesta para negociar con todos los actores armados ilegales al mismo tiempo.



El exmandatario señaló también que “estamos haciendo una evaluación de lo que ha ocurrido hasta el momento en el Gobierno del presidente Petro. Se han expresado muchas opiniones con respecto a algunas de las iniciativas que el gobierno tiene. Vamos a seguir trabajando en eso. La semana entrante tenemos que tomar la decisión de si vamos a continuar siendo partido de gobierno o si vamos a ser independientes, pero no hay gran discrepancia dentro de la bancada a que dejemos de ser partido de gobierno”.



Finalmente Gaviria consideró que “nosotros exigimos que nuestros puntos de vista sean tenidos en cuenta y que los compromisos que el gobierno ha adquirido con nosotros nos los cumpla. Eso lo estamos esperando y confío en que vamos a salir exitosos”.