Minuto a minuto: así avanzan las elecciones presidenciales en Cali

Así transcurre la jornada electoral en los diferentes puestos de votación desplegados en la capital vallecaucana. Desde las 8:00a.m., el equipo de periodistas de El País hace un recorrido por los puntos más importantes de la ciudad, donde los caleños ejercerán su derecho al sufragio.

12:35p.m.

Una gran cantidad de votantes llegan a las Canchas Panamericanas en la Unidad Deportiva de Tejo. A las afueras de este puesto de votación se observa muchas personas verificando su mesa para ejercer este derecho.



Allí, tienen inscrita la cédula 10.486 personas que están habilitadas para sufragar en 27 mesas de votación.

Gran afluencia de votantes desde las Canchas Panamericanas en la Unidad Deportiva de Tejo.



Juan Manueo Forero / El País

12:32p.m.

En la Institución Educativa Celmira Bueno de Orejuela, norte de Cali, se presenta gran movimiento de personas para votar. En este colegio de la Comuna 5, hay 56 mesas de votación para 22.045 ciudadanos.



Desde la Institución Educativa Celmira Bueno de Orejuela al norte de la ciudad se presente gran afluencia de personas para ejercer su derecho del voto.



Meryt Montiel

12:30p.m.

En medio de la jornada de elecciones presidenciales en Cali, se reporta asistencia masiva de los ciudadanos a la Institución Educativa Inem Jorge Isaacs, ubicada al norte de la capital vallecaucana.



En ese punto de la Comuna 4 hay 14.107 personas habilitadas para sufragar en 36 mesas de votación.

Así avanza la jornada de elecciones presidenciales en la Institución Educativa Inem Jorge Isaacs, ubicada al norte de Cali. Hay habilitadas 14.000 personas para votar en este punto.



Jhon Pablo Cuellar / El País

12:20p.m.

Desde el Coliseo de la Institución Educativa Nuevo Latir, en el oriente de Cali, hay una gran concurrencia de ciudadanos votando. Allí, están habilitadas 14.185 personas, en 37 mesas.



Es clave mencionar que este lugar de la Comuna 14 es el puesto de votación más grande del oriente de la capital vallecaucana.

10:52 a.m.

En el puesto de votación ubicado en el Colegio Antonio José Camacho, en la Comuna 9 de Cali, hay bastante afluencia de caleños ejerciendo su derecho al voto.



Según una de las jurados de votación de una mesa, en esta jornada ha habido más afluencia de personas que en las elecciones legislativas de marzo. En este punto hay 19 mesas de votación y están habilitados 7.265 caleños para ejercer este derecho.

10:30 a.m.

Autoridades reportan que en Cali 138.074 sufragantes han salido a cumplir esta cita con la democracia. En la capital vallecaucana, el potencial electoral es de 1.791.633 personas.

10:27 a.m.

El Sena es otro de los puestos de votación instalados en Cali con mayor número de mesas de votación, donde en las primeras horas de la mañana se registró gran afluencia de personas.



En este lugar de la Comuna 5 podrán votar 15.731 caleños, distribuidos en 40 mesas.

#EleccionesPresidenciales: este es el panorama en el puesto de votación del Sena, ubicado en el norte de la ciudad. Se registra alta afluencia de votantes en los diferentes puestos ubicados.



Video: Juan Carlos Pamo / El País

10:07a.m.

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, dio apertura a las elecciones presidenciales en el departamento. Esto fue lo que dijo la mandataria. "Desde la noche de ayer está toda nuestra Fuerza Pública acompañando los diferentes sectores", detalló la Mandataria.



Añadió que se espera que sea una jornada de mucha tranquilidad y que "en ningún lugar del Valle del Cauca ha habido algún puesto de votación que no se pudiera abrir".

📌La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldan dio apertura a las elecciones presidenciales en el departamento. Esto fue lo que dijo la mandataria. pic.twitter.com/K1Ca4rVFxI — El País Cali 📰 (@elpaiscali) May 29, 2022

10:00 a.m.

Desde la CVC, el secretario de Seguridad (e), Jimmy Dranguet, entregó un balance de seguridad de la jornada electoral. Según informó el funcionario, en este puesto de votación se están manejando dos filas para el ingreso a las urnas: una para el público general y otra para los adultos mayores.



"Balance de tranquilidad en los 190 puestos de votación de Cali, los 170 urbanos y 20 rurales no hay hasta el momento reportes de novedades o afectaciones. Al contrario, hay afluencia masiva de los caleños a los puestos de votación", aseguró Dranguet.



No obstante, el Secretario informó que "anoche (sábado) hicimos recorridos perimetrales en la ciudad y, en materia de seguridad, no tuvimos inconvenientes". Y agregó que "algunos establecimientos incumplieron la Ley Seca".



9:55a.m.

La sede Meléndez de la Universidad del Valle, en el sur de la ciudad, es uno de los puntos de votación más grandes de la ciudad. A esta hora, hay largas filas alrededor de la Institución de Educación Superior de personas a la espera de ejercer su derecho al sufragio.



En este puesto de la Comuna 17 tienen inscrita la cédula de ciudadanía 20.472 caleños que pueden votar en 52 mesas.

📌 Este es el panorama en la Universidad del Valle, sede Meléndez. Se encuentran varias filas largas alrededor de la universidad, en donde los ciudadanos están esperando ejercer su derecho el voto.



🎥: Natalia Londoño / El País

9:49a.m.

Desde el Coliseo del Pueblo, uno de los puestos de votación de mayor relevancia, se reporta gran afluencia de ciudadanos asistiendo a las urnas.



En este punto, ubicado en la Comuna 19 de Cali es el puesto más grande de la ciudad con 71 mesas. Además, en este lugar tienen inscrita la cédula 43.428 ciudadanos.



Es clave recordar que la recomendación de las autoridades para facilitar la movilidad y evitar congestión vehicular es no asistir en carro particular a esta jornada.

9:19a.m.

En el Colegio Bennett, ciudadanos madrugaron a votar en los comicios presidenciales. En este lugar, se registraron largas filas durante la primera hora de esta jornada electoral.



En esta Institución ubicada en la Comuna 22 hay 31 mesas de votación y están habilitadas 12.119 personas para votar.

8:33a.m.

El mismo panorama se observó en el puesto de votación del barrio Siete de Agosto, donde los ciudadanos salieron muy temprano para votar por el candidato de su preferencia.



Este es el panorama en el puesto de votación del barrio Siete de Agosto, donde los ciudadanos salieron muy temprano para ejercer su derecho al voto.



Video: Francy Chagüendo / El País

8:30a.m.

En el Colegio Hispanoamericano, ubicado en la Avenida 3 CN con 35, en el norte de Cali, los ciudadanos empezaron a votar desde muy temprano. Media hora después de que abrieran las urnas, había bastante afluencia de personas en este sector, a la espera de ejercer su derecho al voto.



En este puesto de votación de la Comuna 2 tienen inscrita la cédula 12.906 personas, en 33 mesas.

#ColombiaDecide En el colegio hispanoamericano, ubicado en la Av 3 CN # 35-55, los ciudadanos ya han empezando a votar por su candidato a la presidencia en estas #EleccionesPreseidenciales2022.



Video: Mariana Londoño / El País

8:00a.m.

Oficialmente se da apertura a las urnas para los comicios presidenciales. En el caso Cali, son 4.495 las mesas de votación, donde el potencial electoral es de 1.791.633 personas: 973.547 mujeres y 818.886 hombres.

7:50a.m.

Desde el Centro Administrativo Municipal, donde hay 39 mesas de votación, inicia el recorrido de El País por los diferentes puntos donde los caleños ejercerán su derecho al sufragio.



Incluso antes de abrir las urnas, los caleños madrugaron a hacer fila en ese punto, donde 15.123 personas podrán ejercer su derecho al voto.



Asimismo, el personero distrital, Harold Cortés, informó desde este lugar que todos los organismos y autoridades están “coordinados, teniendo presencia permanente en cada uno de los 190 puestos”.



Igualmente, el Personero destacó que habrá 60 funcionarios de la entidad distribuidos en diferentes puestos de votación. Esto, con el fin de “recibir las quejas y, de ser necesario, trasladarlas a los órganos de seguridad por presuntos delitos electorales”.