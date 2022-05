Ministro de Defensa, Diego Molano, entregó parte de tranquilidad sobre inicio de la jornada electoral

El ministro de Defensa, Diego Molano, entregó un parte de tranquilidad en las primeras horas del día en materia de seguridad para la jornada electoral que se desarrolla este domingo en el país para la elección del próximo Presidente de la República.



El jefe de la cartera de Defensa señaló que durante las primeras horas del día se presentaron tres hechos específicos, donde en cada uno hubo explosión de artefactos, que no tienen nada que ver con la jornada electoral, pero que fueron ataques contra miembros de las fuerzas.



El primer hecho se registró en la verdea La Catalina, de San José del Guaviare; el segundo hecho fue en la vereda Sardinata, en Cartagena del Chairá, los cuales, según el ministro, iban dirigidos contra la Fuerza Pública sin tener mayor afectación.



Le puede interesar: El voto no será invalidado si jurado de votación no firma el tarjetón electoral: MOE



El último hecho se presentó en El Retorno, área rural de San José del Guaviare, en el que fue afectado por esquirlas el solado Luis Felipe Hernández. Según Molano, estas irregularidades no afectan la jornada electoral, ya que en el resto del país hay una operación normal del orden público.



El ministro Molano reiteró que el balance general por el momento ha marchado con total normalidad en materia de seguridad y orden público, y mencionó que siguen los dispositivos a lo largo del día.