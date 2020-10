Mindefensa deberá responder a la oposición sobre las tropas extranjeras

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, deberá responder en un plazo no mayor a cinco días las preguntas hechas por los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino en cuanto al tránsito de tropas estadounidenses por territorio colombiano.



Así lo resolvió la Procuraduría General de la Nación, que le ordena al jefe de la cartera que “informe, soporte y remita copia digital de los trámites adelantados y de la respuesta de fondo dada a la petición” que hicieron los dos senadores el pasado 30 de septiembre.



Cepeda y Sanguino le piden a Trujillo que informe “sobre diversos asuntos de interés público, como son las acciones que ha realizado la Brigada de Asistencia Fuerza de Seguridad de los Estados Unidos (SFAB) en territorio colombiano y la situación de seguridad que vive el país”.

Los senadores insistieron en la petición tras no haber obtenido respuesta de Trujillo en una primera solicitud. Por esto, en la última petición advirtieron que en caso de no obtener respuesta dentro del término legal previsto podría incurrir en falta gravísima, por lo que fue enviada con copia a la Procuraduría.



“Para que el ministro Holmes Trujillo cumpla con sus deberes lo único que funciona es recurrir a estrados judiciales o en este caso a la Procuraduría. Hace un buen tiempo le remitimos la solicitud para que nos entregue toda la información relacionada con qué ha estado haciendo la brigada de las tropas estadounidenses en Colombia. Ha tenido que ser la Procuraduría la que le informe que si en 5 días no ha entregado la información respectiva puede estar expuesto a una acción disciplinaria” dijo el senador Cepeda.

El Ministerio Público indica que “además de omitir el deber de respuesta oportuna a la información requerida por los Congresistas y el no contestar las peticiones en los términos legalmente establecidos, constituye falta disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en Ley 1437 de 2011.



“Es increíble que haya que proceder de esta manera para que el ministro de Defensa cumpla con sus más elementales deberes”, concluyó Cepeda.