MinDefensa advierte a las disidencias que si incumplen, cese al fuego bilateral no continúa

Luego de que el presidente Gustavo Petro dijera que el que el "cese al fuego" bilateral debería pasar a un "cese de hostilidades" con los grupos armados ilegales, el ministro de Defensa, Iván Velásquez se pronunció al respecto, lanzando una advertencia a las disidencias de las Farc.



Velásquez aseguró, en dialogo con BluRadio, que lo que se busca no es solamente la "suspensión de operaciones ofensivas, enfrentamientos entre grupos ilegales y las fuerzas armadas", sino que también se busca el cese todo acto de violencia que afecta a las poblaciones más vulnerables.



"No estamos de brazos caídos, por el contrario, ha habido mayor exigencia con los comandantes de Fuerzas Militares (...) Lo reitero públicamente, que exista un cese al fuego no significa autorización para que esas organización ilegales continúen desarrollando sus actividades ilícitas ni poniendo o actuando contra la población", indicó el ministro en Blu Radio.



Lea aquí: ¿A qué se debe el violento inicio de año en Cali? Esto dicen expertos en seguridad



De igual forma, Velásquez aseguró que si las disidencias rompen e incumplen el cese al fuego, el Gobierno no continuará con tal cese. Calificó de "inaceptable" la violación a lo acordado, de hecho, dijo que se tomarían "correctivos", de ser necesario.



"Si se rompe, si no hay cumplimiento del cese al fuego o si hay incidentes, simplemente lo que tiene que pasar es que no continua el cese. Esto no es una declinación de la autoridad del Estado, es una posibilidad para generar unas mejores condiciones para las negociaciones, no significa que se van a tolerar acciones graves", añadió.



Por otro lado, el ministro se pronunció sobre las fotos que salieron a la luz de quienes disidentes en una escuela en el municipio de Yarumal, al norte del departamento de Antioquia.



Sobre este hecho, Velásquez dijo que este es uno de los hechos graves que han ocurrido y que es alias 'Gonzalito’ es el que está detrás de estas organizaciones. Se dijo que estas disidencias estarían haciendo una "pedagogía", una "excusa" que no es aceptables, según comentó el ministro.



"Esto, como lo he venido afirmando, es absolutamente inaceptable, tendrá que ser también el motivo de discusión dentro de este mecanismo de veeduría y verificación, porque no puede continuar una acción de esta naturaleza por parte de ninguna estructura del Estado Mayor Central", añadió.



Por otro lado, el ministro aseguró que el ELN no está en el cese al fuego. "Respecto de este, por el contrario, las Fuerzas Militares han realizado operaciones ofensivas importantes en las últimas semanas", indicó.