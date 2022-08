Miles de ciudadanos en Bogotá esperan la llegada de Petro a la posesión presidencial

En el centro de la capital del país miles de ciudadanos hacen parte de una gran celebración cultural como parte de los actos oficiales de la posesión del nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, y la vicepresidenta, Francia Márquez.



Desde muy temprano a las inmediaciones de la Plaza de Bolívar los ciudadanos llegaron para cumplir la cita del nuevo mandatario, quien invitó a la participación ciudadana y a la expresión cultural ser protagonista de su llegada a la Casa de Nariño.



“Todo cambia”, “Colombia renace hoy” y “El pueblo unido jamás será vencido” son algunas de las expresiones musicales y sociales que los simpatizantes del nuevo Gobierno corean en las plazas públicas.



Además de un espacio dispuesto para la gente en la Plaza de Bolívar donde se llevará a cabo el acto oficial, en inmediaciones a este lugar hay dispuestos otros siete escenarios con pantallas gigantes con más de 70 presentaciones culturales y 1.000 artistas en general, según confirmaron los organizadores del evento.

Así viven el evento los asistentes

En medio de la logística, el presidente Petro solicitó que personas del común pudieran participar en medio del evento oficial, acto que no se ha realizado nunca antes en la posesión del mandatario electo.



“Desde las 04:00 a.m. estamos aquí, este día significa mucho para los colombianos, no teníamos un Gobierno que nos diera seguridad, a toda la sociedad colombiana, todos los marginados de este país”, dijo Pablo Curam, quien llegó desde Palmira, Valle del Cauca.



La Plaza se encuentra dividida, en una parte estarán los invitados especiales y la comitiva internacional, y por el otro los colombianos que llegaron desde las diferentes regiones de Colombia a participar en la posesión.



“Significa un gran logro de todos los nadies que venimos de abajo, un cambio histórico para nuestro país, para nosotros los jóvenes que es algo que nunca hemos visto en nuestro país”, afirmó Ricardo Calderón.



Por su parte, Yaneth Cortes aseguró: “Estamos es agonizando de dicha, de verse ese señor tanto que luchó y se logró gracias a Dios, es una gran emoción y que nosotros estamos acá”.