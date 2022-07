"Me parece lo más prudente": Gustavo Petro confirma que Maduro no asistirá a su posesión

El presidente electo, Gustavo Petro, reveló en la mañana de este martes que ya conversó con Nicolás Maduro. "No hablamos de temas específicos, pero hay unos temas prioritarios", señaló durante una entrevista con la W.



Sobre los temas relevantes para la relación entre ambos países, Petro destacó tres puntos: reabrir el comercio, combatir el crimen en la frontera y que la empresa petroquímica Monómeros vuelva a producir fertilizantes para la agricultura en Colombia.



El presidente electo confesó que la conversación con el presidente venezolano se dio después de la segunda vuelta presidencial. "Hubo una llamada como a los dos días (de ser elegido presidente). La hice para avisar el deseo nuestro de reconstruir las relaciones diplomáticas".



"Empezaremos a construir la institucionalidad que existía antes y que permitía que las relaciones no fueran agresivas y que hubiese espacios de diálogo cada que había problemas", agregó Petro.



Respecto a la posibilidad de que Maduro estuviera presente en su posesión el próximo 7 de agosto, Petro aclaró que el Gobierno actual es el encargado de organizar este acto y, por tanto, se entiende que el Presidente del vecino país no asistirá.



Además, el mandatario electo destacó que respeta esa decisión. “A mí me parece que es prudente porque lo que viene es un proceso de reconstrucción de muchas cosas, comercio, cultura y sociedad en la frontera. Respeto la posición del actual gobierno, nosotros tenemos otra manera de entender eso", dijo.



“Iván Duque, presidente de Colombia, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Eso quiere decir que mientras yo sea el presidente de la república, Nicolás Maduro no entrará a territorio colombiano”, señaló el presidente saliente hace pocos días.



Finalmente, sobre la empresa Monómeros, Petro puso sobre la mesa la posibilidad de que su manejo se devuelva al Gobierno de Maduro. Según él, es una decisión práctica pues Guaidó no es quien tiene el poder.