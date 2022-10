Los compromisos que asumieron el presidente Petro y los alcaldes de ciudades capitales

El décimo aniversario de la Asociación de Ciudades Capitales sirvió para que el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro y los alcaldes de esas ciudades, asumieran unos compromisos fundamentados en seis aspectos.



Petro, quien hace diez años en su condición de alcalde de Bogotá ayudó a fundar a Asocapitales, le manifestó a los mandatarios locales cuáles eran los tres aspectos en los que los invitaba a trabajar de manera conjunta. Por un lado estuvo los planes de ordenamiento territorial que estén fundamentados en proteger el medio ambiente y que incorporen las nociones de una ciudad, sostenible y cuidadora.



“Les solicito poder trabajar este año conjuntamente tanto en las urgencias, como en lo importante. Urgencias, ya hoy me toca declarar el Estado de desastre, no es de desastre natural como escuché en algunos títulos, ojalá las cosas fueran así de simple, ese es un desastre causado por la humanidad misma”, señaló.



Lo segundo que le planteó el mandatario nacional a los alcaldes de ciudades capitales es que hagan parte de su estrategia de una Alianza Pública Popular, en el tema de la lucha contra el hambre. “Queremos desarrollar la olla comunitaria, también con la mujer asociada en el barrio y también con transferencias pero ya no a personas individuales, sino a la junta de acción comunal para que organice la compra de comida en la región, ojalá al campesinado de la región”, les dijo Petro a los alcaldes.



Al respecto la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, expresó que “todos los alcaldes estamos listos para acompañarlo, por ejemplo podemos concentrar el uso en donde hay cocinas, como en los jardines infantiles, en los colegios ya hay cocinas, podríamos desde las alcaldías, comprar a precios justos a los campesinos de Colombia directamente los insumos y así podemos hacer esa Alianza Público Popular”.



Como tercer aspecto que le planteó Petro a Asocapitales es en consolidar un modelo de transporte férreo y de movilidad eléctricos, de hecho le dijimos que para que eso sea viable tenemos que hacer es salvar a los actuales sistema de transporte público”.



Lea aquí: Con la asistencia del presidente Gustavo Petro, Asocapitales celebrará este lunes sus 10 años



Llegada del Presidente de Colombia a la reunión que celebra los 10 años de Asocapitales en la ciudad de Tunja. Colprensa

Petición de alcaldes

Por su parte los alcaldes de Asocapitales le pidieron al presidente medidas más funcionales en cuanto al tema justicia y las cárceles. “Bogotá y Colombia no pueden seguir viviendo el mar de injusticias, aquí lo que prioriza son los derechos de los ciudadanos. Acogiendo la sentencia de la Corte Constitucional, Asocapitales ha propuesto dos proyectos, uno de cofinanciación de cárceles y otro de justicia restaurativa para que los delitos menores no sigan quedando en la impunidad”, destacó Claudia López.



La segunda prioridad de Asocapitales es la ley sobre residuos sólidos, “si algo contribuye al cambio climático desafortunadamente es el metano que se emite en los rellenos sanitarios, el presidente recordó que el metano es un gas que contamina más el CO2”, aseveró la mandataria.



El otro punto es la reforma al sistema general de participaciones, y en ese sentido los alcaldes tramitan una reforma constitucional para que se incorpore la atención a la primera infancia como parte de los servicios sociales que se financian en el SGP y también para que se actualice esa base”.



Al respecto el mandatario sostuvo que: “Queremos variar el sistema de transferencias en el pedacito que queda del año que se ha construido en Colombia desde hace un tiempo, transferencias bancarias a personas aparentemente pobres bajo diferentes denominaciones, pero cambiarlo en el prima de la urgencia, del hambre”.



Por su parte el alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme, destacó el trabajo articulado desde el primer año de mandato con Asocapitales y el Gobierno Nacional en temas relacionados con la organización, relaciones entre el territorio y nación, administración y tratamiento diferenciado de las ciudades capitales.



Igualmente Fúneme resaltó que desde Asocapitales se ha trabajado con el gobierno nacional en proyectos de inversión social, sistemas integrados de transporte masivo, cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo, seguridad ciudadana, sistema judicial, equidad, fortalecimiento y perfeccionamiento de políticas públicas.



“Hemos enfrentado muchos desafíos y retos que han puesto a prueba nuestro talante y capacidad como líderes, hemos tomado medidas que en ocasiones fueron cuestionadas e, incluso, pudimos haber cometido errores, pero siempre actuamos bajo la poderosa convicción de que cada una de esas decisiones se tomaron con el fin de proteger lo más preciado del ser humano, la vida, pensando en las necesidades de cada uno de nuestros territorios, priorizando lo fundamental y gobernando de manera tal, que la historia nos recuerde como los alcaldes de la vida”, sostuvo.



Los alcaldes de Asocapitales igualmente dijeron que están seguros que con este gobierno trabajarán de forma conjunta por “unir y articular propósitos comunes con los alcaldes de ciudades capitales, para que tomen un sentido propositivo, que convierta rápidamente los problemas y necesidades en soluciones y oportunidades en los aspectos más relevantes de la sociedad a todos los niveles, fortaleciendo la dinamización de la economía, el desarrollo de las políticas públicas y la financiación de los proyectos transversales que consoliden las relaciones de las capitales dentro del marco del concepto de ciudad región”.



En cuanto a la capital de Boyacá, Fúneme destacó obras trascendentales y de impacto regional como el Sistema Integrado de Transporte Público, el módulo 5 de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tunja y la transformación y tecnificación para los campesinos y productores, proyectos que no solo transformarán el desarrollo de los boyacenses sino de toda la región centro oriente del país.