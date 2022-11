Lo bueno, la malo y lo feo de los ministros de Petro en sus 100 días de Gobierno

Desde la posesión algunos ministros de Gustavo Petro han protagonizado situaciones que han dado mucho de qué hablar y otros han preferido mantenerse casi que ocultos de la opinión pública, sin embargo, los expertos aseguran que hay grandes expectativas en el desarrollo de sus propuestas teniendo en cuenta los retos a los que se enfrenta cada cartera. Este es el análisis sobre cada uno de ellos.



Alfonso Prada, ministro del Interior

​“Han salido adelante los principales proyectos que el Gobierno Nacional ha presentado a consideración del Congreso, como la reforma tributaria y la Ley de Paz Total”, asegura Guillermo Rivera, exministro del Interior, sobre el manejo de la cartera por parte de Prada.



Agrega que este funcionario “ha jugando un papel muy importante, liderando los Diálogos Vinculantes y los Puestos de Mando Unificados (PMU) para la protección de los líderes sociales”, por lo que considera que el nombrado vocero del Ejecutivo “ha hecho una destacada tarea”.



Le puede interesar: "Otra trampa del narcodictador": Duque critica diálogos entre Maduro y la oposición



Álvaro Leyva, canciller

Según Camilo González, director de Indepaz, Leyva ha tenido “una agenda muy comprometida con la paz y el medio ambiente“, ya que “inició su gestión restableciendo contactos con Cuba para encausar la reanudación de la mesa de negociaciones con el ELN”.



Asimismo, resalta el papel que ha tenido en la retoma de las relaciones con Venezuela y en escenarios como el Consejo de Seguridad de la ONU y dice que su gestión ha generado ”un giro en la diplomacia de Colombia hacia una política más proactiva con EE.UU.”. Algunos creen que luce un poco agotado.



José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda

​“El Ministro tiene credibilidad en los mercados y ha mitigado el efecto de las declaraciones de otros ministros y del Presidente”, señaló el director del centro de investigación de economía, Cienfi, de la Universidad Icesi, Julio Alonso.



Indica que Ocampo ha tenido “una tarea complicada, porque la reforma tributaria tenía dos objetivos: cambiar comportamientos, como los impuestos a la comida chatarra, y recoger recursos para la economía y cambiar la estructura tributaria tradicional”, lo que causó “mucho ruido para hacer progresivo el impuesto de renta”.



Néstor Osuna, ministro de Justicia

“Fue absolutamente descuidado y desafortunado porque olvidó por completo la libertad de expresión y la libertad de prensa”, dice Laura García, decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario respecto a un artículo del proyecto de ley de política criminal que pretendía que la prensa hiciera publicaciones con la supervisión del Gobierno.



Pero agrega que una propuesta más estructurada de Osuna “es la de justicia restaurativa, que incide positivamente en la política penal y criminal, y en las dificultades del sistema carcelario”.



Iván Velásquez, ministro de Defensa

El del Mindefensa “no es un balance que reconforte a las Fuerzas Militares y que nos tenga contentos a los reservistas”, indica John Marulanda, presidente del gremio de oficiales retirados, Acore, quien considera “que hay una intención por volver policial el Estado, dándole prelación a esa institución sobre los estamentos militares”.



De otro lado, Velásquez ha sido cuestionado por no tener mucho conocimiento de la Policía y el Ejército y sobre todo porque bajo su gestión muchos uniformados de alto rango han sido dados de baja, lo que desestabiliza las fuerzas.



Cecilia López, ministra de Agricultura

“Al principio hubo demoras en los nombramientos de los equipos, pero después de conformarlos vemos una buena dinámica de diálogo y discusión de políticas públicas con los sectores”, señaló Jorge Bedoya, presidente de la SAC, sobre la gestión de López.



Añadió que desde el principio ella “entendió el mandato del Presidente frente a las reformas” y que “los retos que vienen, además del avance en la reforma rural, es el de asumir las problemáticas que permanentemente tiene el sector, como los costos de producción, las tasas de interés y el clima”.



Carolina Corcho, ministra de Salud

“No se debe destruir todo, sino que se debe construir sobre lo construido”, dice Jorge Enciso, presidente de Fecolmed, sobre las iniciativas anunciadas por la ministra con respecto a las EPS.



“Ella, al igual que la mayoría en el sector, considera que se debe hacer una reforma estructural al sistema de salud”, pero “no se conoce aún cuál es el proyecto de la reforma, y eso es fundamental para que se discuta”.

Enciso coincide con la funcionaria en que “se debe fortalecer la red pública hospitalaria, con promoción y prevención”.



Le puede interesar: Convencidos de fraude electoral, bolsonaristas acampan frente a cuarteles en Brasil



Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo

Griselda Restrepo, exministra de Trabajo, destaca que Ramírez se ha mostrado “muy activa en la agenda social” y “ha organizado varios encuentros para lograr concertaciones entre los sectores trabajadores y empresariales“ para abordar el tema del salario mínimo, que deberá resolverse en los próximos días.



Además resalta su participación en los eventos con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, “para revisar los asuntos de ese sector”, y también en la Mesa Nacional de Concertación, “donde llegan los grandes temas laborales”.



Irene Vélez, ministra de Minas y Energía

“La ministra entendió que su visión de afectar la actividad del sector de hidrocarburos no es el camino correcto y que debe establecer un plan de transición que sea justo con todos”, señala Julio Vera, presidente de XUA Energy.



Plantea que Vélez “ha entendido que tiene que combinar su experticia y su historia laboral apoyada en los equipos de trabajo que le permitan obtener los resultados que espera”.



Sobre sus salidas en falso, dice que mientras la ministra “se pronuncie menos sobre temas que no tengan claridad, será mejor para el escenario económico”.



Germán Umaña, ministro de Comercio

“Este año las exportaciones aumentaron significativamente, y la idea es que el ministro obtenga crecimientos en los productos agrícolas y manufacturados, que necesitan del apoyo del Gobierno”, dice José Concha, director del consultorio de comercio exterior, Icecomex, de la Universidad Icesi, y añade que ese es el reto de Umaña por la “poca exposición del país en los mercados internacionales”.



Asimismo, destaca “el restablecimiento de relaciones con Venezuela, que tiene un mercado importante con una industria débil que podríamos subsanar”.



Alejandro Gaviria, ministro de Educación

“Sobre la noticia de que las universidades privadas seguramente asumiremos la diferencia de los intereses de los créditos de Icetex, no me quiero alarmar, porque es una posibilidad de apoyar la ampliación de la cobertura de la educación superior propuesta por el ministro”, comenta Juan Fernando Montañez, rector del Politécnico Grancolombiano, quien ve “muy positiva la gestión de Gaviria, entendiendo los retos que tiene la cartera”, como la modificación a la Ley 30 o de educación superior”.



Hay quienes dicen que el funcionario está manteniendo un perfil muy bajo.



Susana Muhamad, ministra de Ambiente

El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez analiza que la cartera ”ha iniciado la construcción de políticas efectivas de largo plazo, como el anuncio de que se asignarán 200 millones de dólares anuales a la región amazónica”.



En el mismo sentido, resalta que “se viene alineando la cooperación internacional con Reino Unido, Noruega y Alemania, que hace siete años se comprometieron a entregar 350 millones de dólares por el cumplimiento de metas, pero que se suspendió. Sin embargo, el Gobierno logró un acuerdo para reiniciar esos desembolsos”.



Catalina Velasco, ministra de Vivienda

Aunque el sector de la construcción ha mostrado su insatisfacción con la falta de garantías ofrecidas para los interesados en el programa ‘Mi Casa Ya’, así como los beneficiarios del mismo, Edwin Chirivi, vicepresidente técnico de Camacol, señala que la definición de ese programa “como columna vertebral de la política de vivienda, el nuevo alcance hacia la vivienda rural y la priorización del agua potable como base del hábitat en el país, han sido acciones valiosas” que ha tenido la ministra. Destaca igualmente “la evaluación integral de los programas de vivienda”.



Le puede interesar: Presidente Gustavo Petro pidió amnistía para presos políticos en Venezuela



Sandra Urrutia, ministra de TIC

Además de que fue la última ministra en posesionarse, Urrutia ha tenido poca visibilidad en estos primeros meses de gestión.



Sebastián Delgado, experto en comunicación digital, considera que eso “le ha permitido trabajar con mayor tranquilidad para generar confianza” y ”contrarrestar la afectación en la imagen de la cartera durante la pasada Administración”.



Dice que la Ministra ha jugado un rol protagónico en los Diálogos Vinculantes, que le ha permitido conocer las necesidades alrededor de las TIC y otros sectores de su cartera”.



Guillermo Reyes, ministro de Transporte

“Se ve muy comprometido con el transporte terrestre, a diferencia de los ministros anteriores, que solo se preocupaban por la infraestructura. Se ha mostrado interesado por ver lo que pasa en los sistemas de transporte ”, dice el exsuperintendente de Transporte Javier Jaramillo.



Agregó que Reyes “tendrá el reto de asumir la problemática del transporte masivo y la informalidad, donde hay una tarea difícil en la parte operativa de control, porque quienes ejercen la autoridad en las ciudades son las secretarías de Movilidad y el cuerpo operativo es reducido”.



Patricia Ariza, ministra de Cultura

Tras generar una polémica el día de su posesión, Ariza ha optado por mantenerse ‘oculta’ ante la opinión.

Hace poco anunció que su ministerio contará con muchos más recursos, ante lo que el secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga, señala que “esa cartera era considerada ‘el patito feo’ cuando se distribuía el presupuesto nacional” y que el mayor reto de la ministra será “crear un mecanismo para acceder a esos recursos de una forma abierta y democrática, además de conectar la producción cultural con un ejercicio que convierta la paz en protagonista”.



Arturo Luna, ministro de Ciencia

“No ha habido acciones importantes que materialicen las misiones, sin embargo, las propuestas son interesantes y generan expectativas”, indica Rafael Alberto Méndez Romero, director académico de la Universidad del Rosario, sobre la gestión de Luna.



Sobre los retos de esa cartera, agrega que “la reestructuración requiere de una transformación institucional para reducir la burocracia y hacer que los procesos con los investigadores y las universidades sean más cercanos y eficientes. La pregunta es cómo logrará hacerlo con el presupuesto más bajo”.



María Isabel Urrutia, ministra del Deporte

El exministro de Deportes Ernesto Lucena plantea que “estos primeros días de gestión, Urrutia ha puesto en su hoja de ruta el compromiso con el proceso de alto rendimiento y con fortalecer las escuelas de formación deportiva para la consecución de la convivencia y la paz”.



Considera que puede que uno de sus derroteros de Urrutia sea “consolidar las direcciones del Ministerio, porque deberá poner a las personas idóneas para manejar el sector y darle línea tanto en posicionamiento y liderazgo, como en vigilancia, desarrollo, recursos y herramientas”.