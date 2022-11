¿Llegaría el ELN al Congreso? Jefe negociador se refirió a los diálogos que adelantan con el Gobierno

El jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, habló sobre el panorama en las nuevas negociaciones y aseguró que no piden nada a cambio en el desarrollo de los diálogos.



¿Cómo ve las negociaciones?

​

Por primera vez tenemos de interlocutor a un gobierno que ha hecho de su programa lograr la paz verdadera y definitiva, quiere decir que están dadas las condiciones para avanzar. Nosotros dejamos en pausa la negociación desde la época del expresidente Santos y con base en esos avances pensamos trabajar.



En la instalación de la mesa usted dijo que no podía convertirse en un intercambio de favores...

​

Hay una mala idea de lo que son las mesas de negociación, como que es una culpación mutua, eso no debe ser así. Nosotros centramos todo el esfuerzo de la mesa en que ayude a los cambios que necesita Colombia y a que satisfaga los derechos de las víctimas. Me han preguntado: ¿el ELN qué pide? nada, que participe la gente y diga que hay que cambiar.



¿Y qué han pensado para ustedes?

​

Nosotros tenemos unos trabajos muy de vieja data con comunidades en el país. Me han preguntado si quiero un puesto en el Congreso, pero tampoco, Dios me libre, decía mi tía, no necesitamos eso, sino que la mesa promueva los cambios y le de voz a los que nunca han sido escuchados.



¿Qué puntos podrían poner a flaquear la mesa?

​

El Gobierno ha hecho muchas alianzas con sectores de las élites tradicionales y pienso que si no tiene cuidado con esas alianzas se van a convertir en un freno para los cambios, o sea, para la paz.



¿No les han gustado esas alianzas?

​

Cada uno que se pone en alianza con el Gobierno le cobra un peaje y lo que esperamos es que ese peaje no sea el recorte de los cambios que el pueblo en la calle pidió el año pasado.



¿Hubo miedo de que los extraditaran cuando estuvieron en Cuba?

​

No, los garantes Cuba y Noruega mantuvieron una posición invariable en defensa de los acuerdos, dijeron que la delegación no se podía tocar y los demás países los acompañaron. El Gobierno de Iván Duque quedó muy solo en esa posición.



¿Cómo vio la llegada de José Félix Lafaurie a las negociaciones?

​

Como una sorpresa, uno espera que aparte de los intereses de los ganaderos logre representar a los demás, o que por lo menos no se atraviese a los cambios que son urgentes.



¿Qué se debe hacer para retomar la confianza en este proceso?

​

Eso no es un problema del ELN sino del Gobierno, ellos subieron debido a que un sector de la población se manifestó en las calles, porque quieren cambios, ¿se imagina que el Gobierno no les cumpla, cómo queda el prestigio de la izquierda?, ¿no se le abre campo a la derecha?



¿Cree que la izquierda se está jugando la credibilidad?

​

Yo hablo más sobre la derecha, porque parte de ellos dicen apoyar a Petro, pero él busca proteger sus intereses y privilegios, pero a la sombra del prestigio de un gobierno que llega con favorabilidad popular se hace gente que no quiere ayudar sino frenar. Ese es el pulso que hay.



¿Cómo quitar ese estigma que tienen de narcotráfico?

​

Eso es un cuento, nosotros le propusimos al departamento de Justicia de Estados Unidos que hablara con la gente en las zonas, el ELN cobra un impuesto a los comerciantes, pero esperamos que el conjunto del proceso se cambie y no haya prohibición, ¿por qué los campesinos cultivan coca? porque hubo una apertura económica que puso a Colombia a importar alimentos, ¿si ve dónde está el problema?, ¿por qué no protegemos la producción campesina? esa es la solución.