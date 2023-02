Ley de desmantelamiento desmovilizará los factores de violencia en el Valle: MinInterior 

“De lo que se trata la Paz Total es de buscar la manera de desmovilizar completamente los factores de violencia que hay en el territorio del Valle del Cauca”, dijo este viernes en Cali el ministro del Interior, Alfonso Prada, a propósito del proyecto de ley de desmantelamiento de estructuras criminales, que será radicada en los próximos días en el Congreso de la República.



El funcionario sostuvo que el Gobierno Nacional ha venido recibiendo información sobre el movimiento que están haciendo organizaciones que se consideran de origen político, pero también de aquellas que están moviéndose en la economía ilegal, entre las que se encontrarían estructuras criminales que actúan en ciudades como Buenaventura, Cali y Tuluá, en este departamento.



“Para ellas hemos diseñado el camino del diálogo socio jurídico, para establecer condiciones de desmantelamiento de organizaciones criminales”, a través de este proyecto del desmantelamiento”, dijo el vocero del Gobierno Nacional, en medio de la sesión de trabajo programada en la capital del Valle entre varios ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro y el Partido de la U, dirigido por Dilian Francisca Toro.



Prada recordó que esa iniciativa del Ejecutivo fue radicada el jueves con el ministro de Justicia, Néstor Ozuna, en el Consejo Nacional de Política Criminal, y dijo que espera que en el término de uno o dos semanas esté siendo inscrita oficialmente ante el Congreso de la República.



Y que “cojan camino” las mesas de negociación con grupos al margen de la ley que el Gobierno ha impulsado a través de la Paz Total “sobre una base cierta, que permita que estos episodios del secuestro, las masacres, la extorsión, el homicidio y el confinamiento de poblaciones, tenga un final en Colombia”, señaló el Ministro del Interior.



Agregando que “en la medida en que no tengamos una estrategia como la que estamos implementando, las cosas van a seguir empeorando en el territorio” nacional en términos de violencia.



En cuanto al otro componente de la Paz Total, Prada indicó que “lo que estamos haciendo en este momento en México, desarrollando el ciclo el segundo ciclo de conversaciones con el ELN, es buscar la manera de generar los protocolos que vuelvan muy eficaz y medible el cese bilateral al fuego, y que podamos claramente identificar en dónde estas estructuras están cumpliendo o no, y naturalmente abriendo un camino para que termine la violencia definitivamente con la desmovilización, el desarme, la reparación de víctimas y un proceso de justicia que permita el desmonte de estructuras de origen político”.



“Las cifras con las que terminamos el mes de enero, que son las últimas cifras que consolidamos, mostraban en territorios como Arauca una disminución de cerca del 66 % en homicidios, lo que nos permite pensar que la actuación firme que se está dando en territorios de conflicto por parte de las Fuerzas Armadas contribuyen a bajar los índices de violencia y, por otro lado, que comienza de una u otra manera a sentirse en el territorio que haya correspondencia a la declaratoria del cese bilateral que hizo el presidente Gustavo Petro el 31 de diciembre”, indicó el Vocero del Gobierno.



Y puntualizó: “Lo único que tenemos que hacer es perseverar en esa línea, y pedirles a las Fuerzas Armadas, como lo hemos hecho, y reclamar la presencia de ellas en cada territorio donde se sienta la presencia de un grupo armado que no respete el cese bilateral y esté agrediendo a la población colombiana”.