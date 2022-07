Las reacciones a favor y en contra a propuesta de Petro de acabar con la Procuraduría

Los sectores políticos continúan reaccionando al anuncio del presidente electo, Gustavo Petro, de acabar con la Procuraduría General de la Nación y delegar sus actividades a las entidades de la rama judicial.



“No se trata de echar a la calle a los miles de empleados de la Procuraduría, que tienen unas experiencias investigativas ligadas en su mayoría a ejes jurídicos del derecho disciplinario, se trata es de que se conviertan en la gran Fiscalía Anticorrupción. Es decir, una Procuraduría que pase al poder judicial”, explicó Petro en la W Radio.

Lea además: Extracción petrolera y deforestación, entre los retos de la futura ministra de Ambiente



El exprecandidato presidencial Juan Manuel Galán destacó la propuesta del Presidente y aseguró que era una de las ideas que también planteaba el excandidato Sergio Fajardo.



“Celebramos en el Nuevo Liberalismo que la propuesta que hicimos en campaña sobre la eliminación de la Procuraduría y la creación de la Fiscalía Especial Anticorrupción, recogida por Sergio Fajardo, sea un compromiso del Gobierno de Gustavo Petro”, expresó Galán.



El excandidato y líder del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, aseguró que es una desacertada decisión.



“Petro anuncia que acabará con La Procuraduría. Empezó a eliminar las entidades que le pueden cerrar el paso ante el totalitarismo. De la misma forma que confirma que acabará con las EPS que tanto beneficio les han dado a los ciudadanos. Preocupante cada anuncio”, expresó Gómez.



El exvicepresidente y periodista Francisco Santos, aseguró que en esta decisión sí acompañaría al presidente electo. “La verdad si Gustavo Petro quiere acabar la Procuraduría lo acompaño en esa decisión. Solo les sirve a los políticos que la llenan de amigos. Ojalá haga lo mismo con la Contraloría. Ahí se ahorra tres billones o más para gasto social”, expresó Santos en su cuenta de Twitter.

Lea también: Estos son los retos de la nueva ministra de Cultura, Patricia Ariza



Por su parte, el abogado y excandidato al Senado, Gilberto Tobón Sanín, aseguró: “La Fiscalía, Contraloría y Procuraduría persiguen a los que los denuncian en lugar de cumplir sus funciones. Los entes de control son cómplices de la corrupción en Colombia. Esto se tiene que transformar con reformas y no con mermelada”.



El exmagistrado Iván Velásquez también destacó la decisión: “La Fiscalía, Contraloría y Procuraduría persiguen a los que los denuncian en lugar de cumplir sus funciones. Los entes de control son cómplices de la corrupción en Colombia. Esto se tiene que transformar con reformas y no con mermelada”.



Finalmente, el senador Ernesto Macías Tovar cuestionó al presidente electo: “Algunas de las reformas que pretende Petro, como eliminar la Procuraduría, no se pueden realizar mediante acto legislativo en el Congreso; sólo a través de una constituyente. ¿Acaso piensa convocarla?”.