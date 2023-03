Las posibles alianzas que se 'cocinan' para la elección del próximo alcalde de Cali

Ante la treintena de personas que han levantado la mano para decir que quieren llegar a la Alcaldía de Cali, hablar de posibles alianzas está a la orden del día en los corrillos políticos de la ciudad.



Y aunque todos coinciden en que está muy lejos la hora de las definiciones y se ha podido establecer que al menos tres nombres más se sumarán a esa lista de aspirantes, algunos ya se aventuran a calcular quiénes podrían o deberían unirse para ir ‘depurando’ el tarjetón que recibirán los electores caleños el próximo 29 de octubre.



Le puede interesar: Petro propuso a su homólogo de México una cumbre de países americanos sobre la migración



Es así como analistas y observadores políticos aseguran que serían tres o máximo cinco los candidatos que llegarán al final de la contienda. Y entonces las preguntas son: cuáles serían las alianzas que podrían darse, qué aspirantes estarían dispuestos a hacerlas y cómo se haría esa escogencia.



“Por lo general, las campañas, de cara a la recta final, siempre se alinean a propósito de los tres sectores del espectro político: la izquierda, el centro y la derecha, habría qué ver en el caso de Cali”, comienza diciendo el consultor político Álvaro Benedetti.



Y agrega que no cree que vaya a haber un aspirante fuerte de izquierda, “no porque Petro no sea fuerte en Cali, sino porque el alcalde Ospina, que ha sido bastante impopular, se declaró petrista y le haría mucho daño a cualquier candidato que quiera representar esa tendencia”, en la cual, se dice, no hay una figura realmente arrolladora.



Sin embargo, coincide con otros analistas en que es muy posible que el Pacto termine alineándose con votos de la estructura de Dilian Francisca Toro, dados los acercamientos que la exgobernadora ha tenido con el Presidente por la contrarreforma a la salud.



“Yo veía hasta hace un par de meses a Deninson (Mendoza) como un candidato viable, pero hoy no. Entonces, podría decantarse por Miyerlandi (Torres)”, anota Benedetti.



No obstante, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo pone de presente la consulta que el Pacto tiene prevista para el 4 de junio, pero no descarta que antes haya un consenso o una encuesta q ue defina quién será la ‘carta’ del oficialismo a la Alcaldía.



Para algunos, allí descollaría Mabel Lara, sobre todo porque, al no ser petrista pura sino del Frente Amplio, le sería fácil tender puentes hacia otras fuerzas políticas locales, en aras de conformar una alianza ganadora.



“Creo que hoy Mabel sería la única que podría romper ese escenario donde la tozudez de unos dispersa la votación y permite que la clase política tradicional de la ciudad termine repitiendo la fórmula con la que ganaron Armitage y Ospina”, dice el excandidato a la Alcaldía Michel Maya, quien hace cuatro años intentó sin éxito convencer a sus competidores de que se midieran en un mecanismo que arrojara el nombre de quien debía impedir el segundo tiempo del actual Mandatario.



Y ahora señala “un error estratégico” en Roberto Ortiz, Alejandro Eder y Diana Rojas al querer, cada uno, llegar hasta el final sin coligarse, “porque eso terminaría permitiendo que el bloque liderado por Dilian; por los liberales, especialmente el sector de Juan Carlos Abadía; por Cambio Radical, con la gente de Carlos Abraham Jiménez; sectores conservadores que le votan a Dilian, y los de Jorge Iván Ospina, esperen a ver qué candidato sale ahí para lograr que, con tres de cada diez votos, puedan ganar la elección”.



Le puede interesar: ¿Embalses de 20 décadas? Ola de críticas a la Ministra de Minas por nuevo lapsus



Entonces coincide con fuerza en el nombre de Miyerlandi, pero agrega el del abogado Hernando Morales y además anticipa otra candidatura para después de Semana Santa: la de Fabio Arroyave junior, que tendría la ‘misión’ de evitar que, en palabras del politólogo Juan Pablo Milanesse, el grupo político que lidera la hoy presidenta de la U “vaya por lo menos por esos dos grandes cargos”: la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali.

¿Están dispuestos?

Si en algo hay unanimidad entre las fuentes consultadas es en que Roberto Ortiz seguirá firme con su candidatura hasta el 29 de octubre, no solo porque ha sacado la segunda mayor votación en los dos últimos comicios sino por su condición de actual concejal de Cali.



Así las cosas, la posibilidad de una unión de fuerzas importantes en el centro ideológico casi que se circunscribe a Rojas y Eder, además de Catalina Ortiz, “ya que tienen el mismo nicho”, dice una política de la región que prefiere no ser mencionada y agrega: “pero no están dispuestos”.



La más abierta a una eventual alianza ha sido Catalina Ortiz, quien ha publicado fotos de los cafés que se ha tomado no solo con Diana y Alejandro sino también con Tulio Gómez, quien ya ha dejado entrever que también saldrá al ruedo después de Semana Santa.



“E s importante que, si consideramos que nos podemos juntar, hablemos de cuáles son las reglas de juego, los no negociables en términos de la manera de hacer política y de los temas que queremos para la ciudad”, plantea Catalina, reconociendo que, ante la posibilidad de que se acuerde hacer un sondeo que evite el ‘fuego amigo’, una de las dificultades sería encontrar “un tercero que le genere la misma tranquilidad y confianza a todos”.



A su vez, Eder le dijo a El País: “Sé que muchos quieren que las alianzas se sucedan desde ya. Tranquilos, tendremos tiempo para encontrarnos. Lo único que debe preocuparnos hoy es que los caleños tengamos el mejor alcalde. Un alcalde capaz de revivir Cali, recuperando la seguridad y la autoridad, el empleo y ordenando el transporte público y mejorando otros temas”.



Y desde la campaña de Diana Rojas aseguraron que ella “está dedicada a la recolección de firmas y está sintiendo una respuesta muy positiva en las calles y en este momento no estamos considerando ningún tipo de alianza ni fusión. Lo que sí podemos decir es que estamos dispuestos a que llegue a la campaña cualquier persona o precandidato que comparta nuestros ideales y nuestra forma de hacer la política. Pero también somos conscientes de que finalmente es el electorado el que toma las decisiones”.



Pero volviendo a Tulio Gómez, Jaime Gutiérrez, director de Innopolítica, considera que, de lanzarse, él “puede aglutinar una gran cantidad de actores políticos de la ciudad y de la región que tienen votación cautiva en Cali” y añade que “al ser un candidato que representa ese sentido de empresario, líder y persona exitosa en sus negocios particulares y, si desde el discurso político, se sabe vender la idea de que no necesita llegar a robar ni a desfalcar la Alcaldía, puede calar un mensaje importante y ser uno de los llamados a llegar hasta el día las elecciones”.



Le puede interesar: Gobierno no apoyó reforma política porque limitaba poderes presidenciales: Roy Barreras



También sobre él, el representante Ocampo anota que ve viable una alianza entre Tulio y la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, así como tampoco descarta que Dilian Francisca Toro, el exgobernador Juan Carlos Abadía y el alcalde Jorge Iván Ospina igualmente quieran apoyarlo: “Eso puede ser así”.



Total, mientras él asegura que Diana llegará sola hasta el final, Gutiérrez apuesta por el mayor accionista del América, Miyerlandi y Eder como los eventuales punteros en la votación de octubre y otros no descartan que el exministro de Justicia Wilson Ruiz pueda aglutinar a los precandidatos de la centro derecha, está claro que mucha agua correrá todavía debajo del puente hasta julio, cuando comience el periodo de inscripción oficial de candidatos ante la Registraduría.



Y entre tanto, el ex alcalde Ricardo Cobo es contundente en su llamado: “Tiene que haber un acto de generosidad por parte de los actores políticos, en donde dejen el egocentrismo, esas posiciones obtusas que algunos tienen, y si ven que no tienen posibilidades, se unan a otro que sí las tenga, para evitar lo que hemos tenido ya en otras épocas”.