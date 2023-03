"La reforma laboral es un duro golpe a las MiPymes": Presidenta Nacional de Acopi

La presidenta nacional de Acopi, Rosmery Quintero, dijo este viernes que después de hacer parte de la Subcomisión de Reforma Laboral y Estatuto del Trabajo, y de un profundo análisis en la Comisión Nacional de Políticas Salariales y Laborales, cuya composición es tripartita, se lograron varios ajustes en el texto de la reforma, pero aun así sigue siendo perjudicial para la Pequeña y Mediana empresa en Colombia.



“De ahora en adelante, nos corresponde hacer la labor de pronunciarnos y presentar ante el Congreso de la República, nuestros aportes y observaciones al proyecto de ley de Reforma Laboral No. 367 de 2023 cámara, radicado el pasado 16 de marzo por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República”, sostuvo.



Entre las observaciones que hace está el que el código sustantivo del trabajo vigente ha permitido que la economía haya podido absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo que pasó de 18.1 a 24.9 millones de personas durante lo que va del siglo XXI, logrando que hasta la pandemia la tasa de desempleo fluctuara entre el 9% y 11% y que dos años después de la pandemia el mercado laboral se encuentre en un proceso importante de reactivación, pasando de una tasa del 22%, en su momento más crítico, en mayo de 2020, a una tasa del 10.3% en diciembre del 2022 y del 13.7% en enero de 2023.



Sostuvo que 12.8 millones (58%) de las personas ocupadas o con trabajo, siguen en la informalidad, de estos, 7.8 millones son trabajadores por cuenta propia y 3 millones son empleados particulares. Además, 12.5 millones (98.2%) de estos informales se encuentran vinculados en las Mipymes.



Anotó que los costos directos de la reforma se estima que oscilan entre el 17% y el 34% dependiendo del número de horas extras, nocturnas y dominicales que tenga cada sector, del promedio de salarios pagados, del tamaño de las plantas de personal, de la convención colectiva vigente, del tamaño de la empresa, entre otras variables, y que estos incrementos pueden terminar generando un aumento en el desempleo que puede oscilar entre el 1.7% y el 3.4% y una caída en la formalidad que puede oscilar entre el 7% y el 14%.



Afirmó que esta reforma incide negativamente en la competitividad del tejido empresarial colombiano, debido a que los mercados externos ofrecen productos subvencionados, o por el contrabando en sus diversas modalidades, o por los tratados desiguales de libre comercio o por los bajos costos de mano de obra de otros países, o por la reducción unilateral de aranceles, entre otros.



“Exhortamos al legislativo a tener en cuenta las tendencias del mercado laboral, fundamentalmente las expectativas laborales de las nuevas generaciones de trabajadores que buscan un equilibrio entre el trabajo y la vida personal a través de beneficios como la contratación por horas, la no exclusividad, el teletrabajo, los horarios flexibles, las facilidades para ingresar y retirarse de sus trabajos, entre otros, que no son recogidos en esta reforma””, argumentó.



Insistió en que esta reforma tiene un impacto fiscal muy elevado que puede poner en riesgo la regla fiscal. “Por un lado, se incrementarán los gastos de funcionamiento e inversión, producto de los mayores valores que el gobierno nacional como empleador y contratante de bienes y servicios deberá hacer y que deberá incorporar al presupuesto general de la nación, y por otro lado, la afectación de las utilidades de los contribuyentes, el aumento del desempleo, la reducción de la formalidad y la desaceleración de la economía tendrán un efecto directo en el recaudo de impuestos futuros que debe también evaluarse en el marco fiscal de mediano plazo y por ende en el presupuesto general de la nación”.



Dijo que los altos costos laborales y la inflexibilidad del mercado laboral que incorpora esta reforma incentivarán aún más la desformalización del sector empresarial, lo que va en contravía del deseo de aumentar la base de contribuyentes “y por el contrario llevará a más personas a engrosar los programas sociales que viene promoviendo el gobierno, exacerbando aún más el ya desbordado déficit fiscal público”.



“Desde ACOPI, reiteramos la importancia de que esta y todas las normas que se realicen contemplen normas diferenciales para las MiPymes, a quienes puntualmente esta reforma los afecta de manera directa. Estaremos atentos a todas las invitaciones que el Gobierno Nacional y los congresistas de todas las bancadas quieran hacernos para ampliar la información que se plasma en este comunicado”, terminó diciendo.