"La persona que va a derrotar a Petro soy yo": Fajardo sobre elecciones a la Presidencia

El precandidato por la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se refirió este lunes a los resultados de las encuestas que ratifican que Gustavo Petro sería el candidato a vencer en la contienda por la Presidencia de la República y aseguró que él es quien podría derrotarlo.



Fajardo, quien obtuvo el aval del Partido Dignidad para participar en estas elecciones, aseguró que este próximo domingo será el quien gané la consulta de la coalición de Centro, por lo cual, fue insistente en que será uno de los que estará oficialmente peleándose la Presidencia.

Refiriéndose a los resultados que indican que el precandidato de la Colombia Humana sería el ganador de la consulta del Pacto Histórico y que, incluso, podría obtener una votación elevada que lo acercaría a obtener la Presidencia en primera vuelta, Fajardo fue enfático en que la elección del reemplazo de Iván Duque no solo se definiría en segunda vuelta, sino que además, tanto él como Petro serán los candidatos.



"Petro está en campaña desde hace cuatro años. Él ha estado en campaña solo porque no tiene contrincantes dentro del Pacto Histórico, pero después de este domingo comienza otra etapa diferente. Ya nos vamos a enfrentar a eso, pero no creo que sea posible que gane en primera vuelta", dijo Fajardo en diálogo con W Radio.



Y agregó que "no creo que él gane en primera vuelta, yo creo que la persona que derrote a Petro está hablando con ustedes: soy yo. Mi proyecto de vida no es derrotar a Petro, sino mostrarle a Colombia por qué esa mayoría, que no está en los extremos, tiene en mí a una persona con serenidad, tranquilidad, capacidad de convocar al país para unirnos".



El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia también habló sobre lo que haría si, hipotéticamente, es elegido Presidente en una contienda contra Petro y manifestó que lo primero que haría sería convocarlo.

"Yo le voy a ganar a Petro en la segunda vuelta. Y si le gano, al día siguiente lo convoco a trabajar. Si no tuviera convicción, no participaba y por eso lo digo, en la segunda vuelta yo le gano a Gustavo Petro. La cancha la define la manera como ganemos, juguemos el partido antes de rendirnos".



Entre tanto, con relación a quién sería su formula vicepresidencial, Fajardo comentó que aún no tiene a una persona elegida, pero que espera decidir una vez sea oficialmente "la persona elegida" como candidato del Centro.



"No tengo formula vicepresidencial, no la tengo aún; quiero que sea una persona muy buena. Tendremos que hablar con mis compañeros de la Coalición para elegir a alguien", puntualizó.