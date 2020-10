Jhon Edward Montenegro Jimenez

Como sucede con la Rama Judicial, donde se reclaman algunas reformas para optimizar el servicio de administración de justicia, la Jurisdicción Especial de Paz requiere cambios. El país reclama que se responsabilice y castigue a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado y que se cumplan los requisitos de verdad, justicia, reparación y no repetición”.



Así se refiere el recién posesionado ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, a la propuesta lanzada hace una semana por el expresidente Álvaro Uribe, de realizar un referendo para derogar la JEP.



Será ese entonces uno de los retos que tendrá que enfrentar quien nació en el municipio de Florida, Valle del Cauca, y se formó como abogado en la la Universidad Libre de Cali.

“Estoy empeñado en trabajar para aportar al fortalecimiento de la administración de justicia en el departamento y promover proyectos que mejoren la situación en los centros de reclusión”, responde ante las tareas que espera emprender desde esa cartera en beneficio de la región.



Sobre el escándalo que surgió por su presencia en el partido de la Selección Colombia en Barranquilla, reveló que renunció a la Comisión Disciplinaria de la Federación de Fútbol para garantizar mayor transparencia y evitar nuevos problemas.



Expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ruiz Orejuela quiere dar por superada la polémica por su asistencia al partido de la Selección y “seguir trabajando en beneficio de la Justicia en Colombia”.

Ministro, su antecesora en el cargo había empezado a trabajar en un nuevo proyecto de reforma a la Justicia y se ha anunciado que usted continuará esa tarea. ¿Cuál será su prioridad en esa iniciativa y cómo garantizará que esta vez sí sea aprobada por el Congreso?



Hay un consenso en el país sobre la necesidad de hacer cambios en la administración de justicia para que el servicio esencial de justicia sea más cercano al ciudadano y ofrezca una respuesta oportuna a la demanda de los usuarios. Nosotros estamos trabajando en proyectos de naturaleza constitucional y legal para llegar a la reforma más idónea. Hay aspectos puntuales que necesitan reformarse, relativos al acceso a la Justicia en condiciones de igualdad, fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, establecer alternativas de descongestión, brindar condiciones de seguridad jurídica y fortalecer el precedente judicial. El gobierno de la Rama Judicial requiere también algunas modificaciones que se deben concertar, fortalecer la carrera judicial y la justicia digital, entre otros.

Precisamente la digitalización de la Justicia fue uno de los retos que le encargó el presidente Duque el día que lo posesionó como Ministro...



Es un propósito del Gobierno y este Ministerio viene trabajando en ello. Estamos desarrollando algunos proyectos para apoyar el proceso de transformación digital de la Rama Judicial, respaldando un empréstito de la banca multilateral para el desarrollo del expediente digital electrónico. El BID ya adelantó tres misiones en ese objetivo. Reconocemos el esfuerzo que ha hecho la Rama Judicial para seguir administrando justicia en medio de la contingencia por la pandemia, con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

¿Cómo va la reglamentación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad aprobada en el Congreso?



El Ministerio viene trabajando con un equipo interdisciplinario en el proyecto de reglamentación del Acto Legislativo que suprimió la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableció la prisión perpetua revisable. Ya tenemos un borrador y esperamos lograr pronto la mejor versión posible del proyecto para la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes y brindar las garantías de dignidad humana para los privados de la libertad.

¿Qué tiene en mente para solucionar el hacinamiento carcelario, que afecta a muchos penales del país, como el de Villa Hermosa, en Cali?



He visitado varias cárceles del país para constatar la situación en la que se encuentran las personas privadas de la libertad. Son varios los proyectos que desarrollaremos para superar el hacinamiento, como la adecuación de nuevos cupos mediante la construcción de estructuras rígidas y modulares, y en coordinación con los jueces de ejecución de penas buscamos establecer quiénes, de los privados de la libertad, cumplen requisitos para el otorgamiento de beneficios que puedan aplicarse para la imposición de medidas alternativas de privación de la libertad.

Cabe destacar que las medidas que fueron adoptadas por el Presidente de la República, en el marco de la emergencia por la pandemia, permitieron la reducción de los índices de hacinamiento de más del 50 % a un 24 % y seguiremos en esa línea.

Este Gobierno ha insistido en la aspersión con glifosato para erradicar los cultivos ilícitos, ¿cómo piensa su ministerio cumplir con los requerimientos de la Corte respecto a la utilización de ese método?



Es el mecanismo más idóneo para erradicar los cultivos ilícitos. Con la aspersión aérea con glifosato podremos obtener mejores resultados en la lucha contra las drogas. Esperamos que se puedan reestablecer las fumigaciones pronto. El Ministerio viene trabajando en el proyecto para dar cumplimiento a las disposiciones de la Corte Constitucional.

A propósito, tras la detención domiciliaria del expresidente Uribe se registró un distanciamiento entre el Ejecutivo y algunas Cortes. ¿Cómo logrará trabajar en armonía con esos altos tribunales?



Yo he tenido buenas relaciones con las Cortes, hice parte de ellas y tengo el mejor concepto del trabajo que adelantan en el desarrollo de la jurisprudencia. Estoy comprometido con seguir afianzando esas relaciones para dar cumplimiento al principio de colaboración armónica entre las instituciones del Estado que consagra la Constitución.

También en ese sentido, el partido de Gobierno, el Centro Democrático, ha propuesto que se derogue la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. ¿Cuál es su posición al respecto?



Como sucede con la Rama Judicial, que se reclaman algunas reformas para optimizar el servicio de administración de justicia, la JEP requiere cambios. El país reclama que se responsabilice y castigue a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado y que se cumplan los requisitos de verdad, justicia, reparación y no repetición.

No puedo dejar de preguntarle por el incidente con el partido de la Selección. Se dice que éticamente usted estaba impedido para aceptar esa invitación, dados los cuestionamientos al presidente de la Federación de Fútbol. ¿Por eso renunció a la Comisión Disciplinaria?



Mis actuaciones públicas y privadas siempre han sido transparentes, regidas por los principios éticos y morales. Como lo expliqué, fui al estadio por invitación de la Federación de Fútbol de Colombia y acepté esa invitación porque no vi impedimento alguno, dado que no he intervenido en las investigaciones a las directivas del fútbol por la reventa de boletas ni por otra causa. Cuando administré justicia y advertí algún cuestionamiento, me declaré impedido. Renuncié a la Comisión Disciplinaria de la Federación para garantizar mayor transparencia a los colombianos.

En lo personal, ¿qué lección le deja este episodio frente al cargo que apenas empieza a desempeñar?



Estoy dedicado completamente a mi función como ministro y tengo una responsabilidad muy grande con el país para sacar adelante los retos que tiene este despacho. Quiero dar por superado el tema y seguir trabajando en beneficio de la Justicia en Colombia.

¿Como vallecaucano, a qué se compromete con la región en materia de mejoramiento de la administración de justicia?



Tengo el orgullo de ser vallecaucano y estoy empeñado en trabajar para aportar al fortalecimiento de la administración de justicia en el departamento, apoyar la implementación de herramientas tecnológicas que acerquen la Justicia al ciudadano y reduzca los tiempos en los procesos judiciales, pero además promover proyectos que mejoren la situación en los centros de reclusión.

Precisamente, hace mucho se ha prometido desde el Alto Gobierno que Cali tendrá un búnker de la Fiscalía, pero el proyecto no despega, al igual que la reconstrucción del Palacio de Justicia. ¿Usted podría aportar para que esas iniciativas se conviertan en realidad?



Todo lo que pueda hacer por promover mejoras en la Justicia lo haré. Sé de las expectativas que hay en la región por una serie de proyectos, allí hay unas competencias que se deben respetar. En los proyectos específicos que me plantea, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura son los entes competentes para el desarrollo de esas obras, de acuerdo con la disposición presupuestal que tengan, y el Ministerio seguirá apoyando varias iniciativas de la Rama Judicial.