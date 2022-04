La encrucijada legal de Humberto de la Calle para las elecciones presidenciales

El recién electo senador del partido Verde Oxígeno, Humberto De la Calle, expresó una vez más su inconformismo por la encrucijada legal en la que se encuentra por no poder apoyar públicamente al candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, pues incurriría en doble militancia.



En un video publicado ayer aparece con una cinta en su boca en la que está escrita la frase “¿Por quién creen que voy a votar?”. En la pieza visual, De la Calle no habla en ningún momento.



Las diferencias en el centro político han aumentado cada vez más, particularmente por la cercanía entre la también candidata Ingrid Betancourt y el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quienes se estarían reuniendo próximamente.



Entre tanto, no solo De la Calle está con una encrucijada ‘en el alma’, sino los más de cien mil electores que lo respaldaron para verlo como senador, pues temen que no lo logre si lo investigan y establecen con evidencias su doble militancia, ya que fue el partido de Betancourt, el que le dio el aval para que se presentara a las justas.

En caso de perder la curul, a Humberto De la Calle lo podría reemplazar la persona de la lista que hubiera obtenido el mayor número de votos que de todas maneras no alcanzó a ser elegida.

Sin embargo, para nadie es un secreto que a él le gustaría respaldar en la primera vuelta presidencial a Sergio Fajardo, pues fue el ganador de la Coalición Centro Esperanza, ya que así se había convenido entre todos los miembros de esta alianza, incluida Ingrid, que luego quiso armar tolda aparte como aspirante presidencial.



En la carta que De la Calle le envió el 31 de marzo a Betancourt, en la que la invitaba a sumar sus fuerzas al centro, le recordó que “siempre a lo largo de esta campaña has proclamado pertenecer al centro político.



De hecho, el 28 de noviembre de 2021, cuando bajo la sombrilla de la mencionada Alianza se inscribió la lista de Senado que yo encabecé, de manera formal en el acuerdo exigido por la ley, formalizado ante el órgano electoral, bajo tu firma, se dijo lo siguiente: los candidatos al Senado “podrán de manera libre e independiente, sin incurrir en doble militancia, apoyar a los candidatos a la Cámara o consultas a la Presidencia de la República que se presenten para las elecciones del 13 de marzo de 2022, aun cuando estos pertenezcan a otros partidos o movimientos políticos”.



Ella respondió que no se sumaría a las toldas de Fajardo, pues continuaría con su campaña hasta la primera vuelta. De esta manera, el caldense quedó maniatado.

Hizo la consulta sobre si incurriría o no en doble militancia al Consejo Nacional Electoral, CNE, pero este no se pronunció y la solicitud de un concepto quedó en manos del Ministerio del Interior. “Este Ministerio conceptuó de manera categórica que no puedo apoyar al candidato ganador de la consulta de la coalición, so pena de perder la investidura de senador”, señala en su misiva a Betancourt.

Está en un limbo



El exmagistrado Armando Novoa cree que De la Calle está en un limbo, porque la Ley 1475 establece que una de las causales de doble militancia es haber sido elegido por un partido político y apoyar a un candidato diferente al que promueve su propio partido, en el evento de que tenga candidatura.



En este caso él se inscribió en la Coalición Centro Esperanza como candidato del partido Verde Oxígeno, de Ingrid Betancourt, “después ella se retiró del acuerdo, se inscribió como candidata, y una vez elegido Humberto De la Calle queda atado a la candidatura de Ingrid Betancourt”.



Entonces, dice el exmagistrado, “o apoya a Ingrid Betancourt o guarda silencio, pero no puede apoyar a un candidato de un partido diferente a Verde Oxígeno, que para este caso es el partido de Ingrid Betancourt”.



De tal suerte que aquí no vale hablar del principio de la confianza legítima o de la buena fe o de una circunstancia sobreviniente, continúa el exmagistrado, “porque hay una causal que es objetiva: apoyar a un candidato diferente al candidato de su partido. En este caso la única opción que él tiene es apoyar a Ingrid Betancourt, candidata de Oxígeno Verde y si no la quiere apoyar, no está obligado a hacerlo, pero tampoco puede comprometerse con un candidato a la República en primera vuelta distinto a Ingrid”.



El Consejo de Estado, que sería la autoridad judicial encargada de resolver el tema, tendrá que definir, si se presenta una acción judicial, si en el caso de Humberto De la Calle hay doble militancia y si la hay, esta corporación puede anular la elección del exjefe negociador de Paz por haber incurrido en una causal de inelegibilidad, derivada de haber violado la norma que establece la Ley 1475”.

A Betancourt se le critica cuestionar apoyos políticos de partidos tradicionales que ha catalogado como maquinarias y que ahora se acerca al Centro Democrático.

Si nos atenemos a la jurisprudencia de esa corporación, a la fecha de hoy Humberto De la Calle está impedido para apoyar a alguien distinto a Ingrid Betancourt y si ya ha apoyado a alguien y ha hecho campaña y manifestaciones públicas consistentes en el sentido de apoyar a un candidato diferente a Ingrid, corre el riesgo de que declaren la nulidad de su elección por doble militancia, explicó el exmagistrado Armando Novoa.



La doble militancia no es una pérdida de investidura, advierte Novoa, es una nulidad electoral, eso quiere decir que tiene unas consecuencias jurídicas específicas: tiene que retirarse del cargo, pero no queda inhabilitado para una próxima elección. Lo que sí ocurre con el caso de la pérdida de investidura.