"La citamos y no vino": Procuradora mostró su molestia por ausencia de MinSalud en foro sobre la reforma 

Al dar inicio al foro convocado por la entidad a su cargo para discutir la reforma a la salud, la procuradora general, Margarita Cabello, criticó al Gobierno por haberse demorado tanto en dar a conocer el texto definitivo de la iniciativa.



"Es una total incertidumbre porque no sabemos que están pensando. Debió ser discutido en una etapa previa porque estamos en un estado social de derecho y se debe respetar el principio de participación ciudadana como lo exige la constitución", aseguró.



El texto, según ha informado el Gobierno, se dará a conocer esta tarde en un evento especial en la plaza de armas del Palacio de Nariño, cuando será radicado ante el Congreso para iniciar su discusión.



La Procuradora aseguró que no recibió respuesta de parte del gobierno a varias solicitudes en las que le pedía dar a conocer la reforma o el borrador de la misma.



"Hemos insistido al Gobierno para que compartiera el proyecto con la ciudadanía, algunos puntos importantes o el borrador, pero no recibimos respuestas en ese sentido", expresó.



Incluso, la Jefe del Ministerio Público enfatizó en que citó a la ministra de Salud, Carolina Corcho, al foro convocado para discutir la reforma, pero ella se excusó de asistir.



“Quiero aclarar algo, nosotros no invitamos a la ministra de salud a este evento, como Procuraduría la citamos para que escuchara a todos y cerrara explicando cuál es el camino o el recorrido que se va a seguir. Aquí está el señor viceministro, la citación fue para la ministra”, aseguró la Procuradora.



No debe ser borrón y cuenta nueva

Entre las principales preocupaciones que expresó la procuradora Margarita Cabello sobre la reforma a la salud es que, al parece, plantea cambiar radicalmente el sistema.



"Más de 50 millones están afiliados al sistema, hay que reformar cosas que no están bien, pero el sistema de salud en Colombia es sólido y funcional", aseguró.



La Jefe del Ministerio Público también afirmó que si esta reforma hace un retroceso en la salud en Colombia, tendrá vicios de inconstitucionalidad.



"La reforma se debería construir sobre lo construido y no hacer borrón y cuenta nueva, como creemos que están pensando hacer", puntualizó.



En este foro estarán varios expertos, exministros y presidentes de las entidades de medicina en Colombia para discutir sobre las problemáticas que se tienen con la salud en Colombia.