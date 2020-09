Erika Mantilla

El expresidente Juan Manuel Santos destacó la intervención del presidente Iván Duque en la Asamblea de la ONU, y dijo que en ella "reiteró su compromiso con la implementación de la paz", en medio de la conferencia internacional 'El mundo exige paz' que se celebró virtualmente este sábado.



Santos resaltó que si logra materializarla, servirá para tender puentes en "un país que está polarizado... es una oportunidad de oro que debemos aprovechar".



En el foro internacional participaron otros premios nobel y varios notables que ayudaron en la negociación del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc, que cumplió cuatro años de su firma.



El exmandatario también señaló que está claro que a la paz no hay que politizarla. “Esa palomita sigue volando, nadie pese a los intensos de algunos, sigue volando”, sostuvo al reiterar que el proceso fue construido con gran legitimidad y una base jurídica sólida.



Respecto al avance de lo pactado, Santos señaló que los compromisos de corto plazo se cumplieron todos, y advirtió que el gran desafío ahora son aquellos a mediano y largo plazo. Considera que se deben acelerar.



También defendió el compromiso de la mayoría de los desmovilizados, dijo que "la inmensa mayoría de los miembros de las Farc siguen en el proceso, no hay tal que hayan vuelto a las armas como se ha querido decir en una narrativa equivocada y perversa”.

Para Santos “el Acuerdo está blindado y sigue su curso, el problema es el asesinato de líderes sociales y de miembros de las Farc”.



A su vez, el expresidente de Uruguay, José Mujica, uno de los notables que ayudó en el proceso, sostuvo que “los escalones institucionales del acuerdo son un intento para nada improvisado”, y consideró que eso es suficiente para que éste y los gobierno colombianos que vengan podrán desarrollar todos los compromisos.



El consejero presidencial Emilio José Archila, habló en nombre del Gobierno y afirmó que “por la manera en que en el Acuerdo se incluyó la Constitución Política, si Colombia no cede a la politiquería, podremos, como país, trabajar por 15 años continuos. Y ese plazo se necesita. Se necesita para las víctimas, para quienes dejaron las armas y están en proceso de reincorporación, para los líderes que jalonan el trabajo comunitario, para la estabilización de los municipios más afectados por la violencia y la pobreza, para que el desarrollo rural sea integral, para que no tengamos coca ni otras actividades ilegales en las zonas dispersas, y para los demás propósitos en que estamos y seguiremos avanzando”.



Para Archila, “aquí no vamos por los resultados a corto plazo, que se quedan en discursos politiqueros que no construyen ni impactan de manera sostenida a nadie. Se han identificado las metas, los responsables, las acciones y los tiempos, se han identificado y focalizado las fuentes de financiamiento y, con los avances y resultados que hoy ya tenemos, hemos sentado los cimientos de una tarea que debió hacerse hace décadas. No vacilamos en pedir perdón a las víctimas y el mundo por todo ello”.

"Hemos reconocido y lo seguiremos haciendo"

El jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, al intervenir en la conferencia resaltó el compromiso de esa organización, hoy política, en decir la verdad, tal y como se comprometieron al firmar la paz hace cuatro años.



“Firmamos nuestro compromiso con la verdad y lo estamos cumpliendo. Ante la JEP, la Comisión de la Verdad y la Comisión de búsqueda. Hemos reconocido y seguiremos reconociendo la realización de hechos, que a la luz del derecho internacional constituyen graves violaciones de los derechos humanos, asumiendo su terrible significado y explicando cuando es posible hacerlo, el contexto en el que se presentaron", dijo.



El delegado especial de la ONU para el proceso de paz, Carlos Ruiz Masiu, los cuatro años brindan la oportunidad para recordar “lo que Colombia ha alcanzado con la implementación del Acuerdo de Paz, para así, proteger los logros y profundizar las esperanzas puestas en él, sobre todo para las comunidades afectadas por el conflicto”.



“Desde la ONU sabemos que la implementación de cualquier acuerdo de paz es compleja, requiere tiempo, y no está exenta de dificultades. A cuatro años se ha avanzado, pero aun nos falta un largo camino por recorrer: quienes viven en el campo necesitan tierras y oportunidades, quienes dejaron las armas necesitan más proyectos productivos, vivienda y estén libres de estigmatizaciones, que las víctimas sientan plena satisfacción y sean reparadas, que las comunidades tengan protección efectiva”, indicó.