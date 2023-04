"Humanización penitenciaria no está pensada para narcotraficantes": MinJusticia

El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, defendió el articulado del proyecto de ley de humanización del sistema penitenciario y carcelario, rechazando que está hecho para narcotraficantes.



En su intervención en la Audiencia Pública Conjunta de las comisiones primeras de Senado y Cámara, realizada en la Universidad Libre de Cúcuta, Osuna enfatizó en que “no ha habido en los últimos tiempos ningún otro gobierno tan lejano a las dinámicas del narcotráfico como este”.



Expresó que el Gobierno es consciente de que el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico es el de los campesinos y cultivadores de hoja de coca, a quienes responderles con el aparato penal del Estado no es razonable.



“No proponemos que esto deje de ser delito, pero sí que haya un tratamiento penal alternativo para esos cultivadores", indicó.



El jefe de la cartera explicó que, en los últimos 20 años, Colombia había tenido una tendencia a aumentar penas, disminuir beneficios a condenados y crear delitos nuevos, pero que este proyecto de ley “sea un primer abrebocas para el país que necesita un gran cambio”.



Adicionalmente, y frente a la propuesta de despenalizar el delito de inasistencia alimentaria, señaló que en 2021 se aprobó la ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), un mecanismo ágil para el cobro de las obligaciones alimentarias.



“Es como un banco, una especie de Covinoc o Datacrédito, pero con muchos más dientes. Quienes estén registrados en el Redam no podrán, entre otras cosas, acceder a un crédito bancario o ejercer cargos públicos. Son sanciones muy severas para el deudor alimentario, que consideramos, son mucho más eficaces que la cárcel para lograr el pago de una suma de dinero”, indicó.



Finalmente, sobre las críticas expresadas por el fiscal y otras esferas de la sociedad, Osuna declaró que “con un exceso de ruido desproporcionado, las dimensiones del artículo que cobija a pequeños agricultores que deriven su sustento de cultivos ilícitos. La idea allí propuesta, la verdad, no es para narcotraficantes, jamás”.