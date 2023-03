“He hecho una maestría en el Concejo de Cali”: Roberto Ortiz

La tercera es la vencida. De eso está convencido el actual concejal Roberto Ortiz, quien volverá a competir por la Alcaldía de Cali.



Dice que los 176 mil votos que sacó la primera vez que aspiró y los 200.000 votos que sumó hace cuatro años son ‘tiquete’ suficiente para asumir una candidatura por firmas “que no tiene reversa”, por lo que le ha dicho no a los avales que le han ofrecido algunos partidos.



“La ciudad ha tenido un retroceso de años, porque el alcalde Ospina la tiene en el olvido, casi que destruida”, dice tras reconocer que le preocupa la situación financiera en la que quedará el Municipio.



¿Por qué volver a aspirar a la Alcaldía de Cali?

He hecho dos veces el ejercicio: en la primera vez saqué 176 mil votos y la segunda vez más de 200.000 votos. Creo que me mantengo, que la gente me quiere y que por cosas del destino no he podido ser Alcalde de Cali. Creo que la tercera es la vencida, sobre todo por mi trabajo en el Concejo, donde la gente me ha visto juicioso, estudioso, haciendo el debate público y denunciando la corrupción en Santiago de Cali.



¿Esta vez también irá por firmas o buscará el aval de algún partido?

El movimiento significativo de ciudadanos Firme por Cali comenzó a recoger firmas el 11 de enero del presente año y a la fecha ya llevamos 125.000 firmas, pero, como siempre lo he dicho, se necesita hacer una coalición donde estén académicos, empresarios, políticos y líderes comunales para poder sacar a Cali adelante, porque la ciudad ha tenido un retroceso de años; la administración del alcalde Ospina la tiene en el olvido, casi que destruida.



¿Y cuál será la bandera de su campaña en esta oportunidad?

Trabajar por la ciudad, que en este momento está totalmente abandonada por falta de liderazgo del presente Alcalde, pero será luchar contra la corrupción, que ha permeado todas las instituciones públicas de la ciudad, y lo he denunciado desde el Concejo, pero hay temas también importantes, como la seguridad: se necesita tener un alcalde con liderazgo y mucha autoridad; recuperar las vías de Santiago de Cali, porque más del 70 % de las calles de nuestra ciudad están destruidas; apostarle a las oportunidades que tenemos en nuestra ciudad; hay mucho desempleo, urge recuperar las entidades educativas. Son pilares que se pueden tener, pero sobre todo la lucha contra la corrupción, porque, cada vez que un corrupto se lleva los recursos públicos, está empobreciendo a mucha gente y está haciendo que no puedan ser intervenidos, sobre todo, los estratos populares.



El concejal Juan Martín Bravo dijo que si no hubiese sido por el ego de Alejandro Eder y el ego de Roberto Ortiz, Jorge Iván Ospina no sería el alcalde de Cali, ¿qué responde?

Creo que el concejal tiene una apreciación un poquito equivocada, porque si hay alguien que buscó a Alejandro Eder fui yo. Le dije que la ciudad podría estar en peligro, que miráramos quién tenía mejor opción, y pues él hizo su campaña y yo hice la mía. Pero eso ya es pasado, ahora hay que apostarle a que la ciudad pueda elegir un buen alcalde, que tenga mucho liderazgo y mucha autoridad.



¿No le preocupa que con tantos precandidatos que hay hasta ahora la gente no escoja la mejor opción?

Muchos van a aparecer ahora como ovejas, pero por dentro son lobos feroces que han estado acolitando la corrupción y otros se aparecen de la nada: cómo es tan fácil ir a la Registraduría con tres personas e inscribir un movimiento ciudadano y ya una persona es candidata, así no sea reconocida, pero eso es parte de la democracia. Yo le doy la bienvenida a todos los que quieren hacer ejercicio, no olvidemos que el Artículo 40 de la Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido. Bienvenidos todos esos actores, que vayan a los barrios y le pregunten a la gente y que, finalmente, después de que hagan un recorrido por todo Cali, se den cuenta de si conocen la ciudad y conocen las necesidades de la gente.



¿Pero estaría dispuesto a hacer una alianza con otros aspirantes?

Me he hecho contar dos veces, se puede decir que son dos encuestas: la primera 176 mil y la segunda es de 200 mil. Creo que mi única alianza es con el pueblo caleño, son ellos con los que puedo establecer una alianza. Esta candidatura no tiene reversa, ya inscribimos un movimiento por firmas y a mediados de año inscribiremos la candidatura y, repito, esta será la vencida.



Hay quienes dicen que usted no ha dejado de hacer campaña desde el Concejo. ¿Qué ha aprendido allí para gobernar bien la ciudad?

Hay que clarificarle a la gente que soy concejal elegido por el Estatuto de la Oposición, y los concejales todo el tiempo hacemos política, y yo sobre todo hago política social. Le puedo decir a la ciudadanía que Roberto Ortiz conocía los problemas ciudadanos, de los barrios y las comunas, de la discapacidad, de los jóvenes, de las madres cabeza de familia, pero estos tres años, dos meses y unos días del presente año me han permitido conocer la Administración por dentro y cómo funciona cada dependencia. O sea, difícilmente me podrían meter los dedos a la boca, porque he hecho una maestría en el Concejo de Santiago de Cali.



¿Como candidato a la Alcaldía impulsará alguna lista al Concejo?

Yo respeto a cada una de las personas que están en el Concejo y a las que posiblemente lleguen, pero no vamos a apoyar ninguna lista. Solamente impulsamos la candidatura de Roberto Ortiz, por el movimiento ciudadano Firmes por Cali, que buscará que Cali sea una mejor ciudad.



¿Hay partidos que le han ofrecido avalar su candidatura?

Sí, inclusive antes de inscribir el movimiento ciudadano, muchos partidos se me acercaron y me pidieron prudencia, que ellos estarían dispuestos a ofrecerme el aval. Yo les agradecí y les dije que yo iba por firmas para que el único jefe de Roberto, siendo alcalde, sea la ciudadanía, no un partido político ni tener personas que me estén mandando. Si finalmente me convierto en alcalde, seré un trabajador de la ciudad, un obrero, y mis jefes serán los caleños, así que respetuosamente he declinado los avales que me han ofrecido. Más adelante puede haber personas que, eso sí, no tengan ningún señalamiento ni irregularidades, que nos puedan acompañar.



¿Qué responsabilidad le cabe al Concejo de Cali por el deterioro en el que se encuentra la ciudad?

Soy testigo de que muchos concejales le aconsejan al Alcalde qué decisiones tomar. Conmigo no ha tenido ningún acercamiento, pero sí he escuchado que algunos concejales le hablan y él hace lo que quiere, es un alcalde soberbio, arrogante, que cree que se las sabe todas. La junta directiva de la ciudad da unos parámetros, y soy testigo de que muchos son muy estudiosos en muchos temas, lo puedo decir por los debates que hemos hecho, pero cuando hay un alcalde que no escucha, que no ve y que ni habla y permite todo lo que está pasando en Cali, es muy difícil que un Concejo pueda hacer algo.



¿Cuál es la mayor ‘papaya’ que el Alcalde ha dado en su gobierno?

Que él no ha tenido políticas públicas, solo ocurrencias y, sobre todo, no controlar a su familia, que es la que realmente ha hecho los negocios que se han denunciado y el Alcalde ha sido ciego y sordo. A mí me queda difícil creer que él no se entere de las cosas, y si no se entera de lo que está haciendo su familia, pues menos se va a enterar de las cosas que pasan en los barrios y las comunas de la ciudad. Pienso entonces que las ocurrencias que ha tenido, muchos desaciertos y, sobre todo, hacerse el de la vista gorda con su familia, que ha hecho y ha deshecho con muchas dependencias de Santiago de Cali.



¿Le preocupa el futuro financiero de la Administración Municipal?

La Administración del alcalde Armitage dejó una deuda de $550 mil millones y el alcalde Ospina hizo un empréstito de $650.000 millones y eso suma $1,2 millones que deben los caleños a los bancos, porque hay que decirlo claramente: los caleños, cuando pagan sus impuestos, se les devuelven en bienestar muchas cosas que ellos esperan, pero, al tener que pagar deudas con los bancos, dejan de recibir y, sumado a las altas tasas de usura que hay, podemos estar llegando a deber, en diez años, unos dos billones de pesos y se le agrega que el Alcalde, faltando pocos meses, desfondó la olla y fue por los $1,3 billones que era la sobretasa de la gasolina, la única fuente que le quedaba la ciudad y arrasó con ella. Entonces, el panorama está bien complicado, pero si los caleños me dan la oportunidad y si Dios me permite gobernar a Santiago de Cali, lo primero que haré es sentarme con la banca, porque no voy a ser elegido para enriquecer a los banqueros de este país. No, soy alcalde para volver a situar a Santiago de Cali como la segunda ciudad en importancia en Colombia; vamos a renegociar la deuda y a mirar los plazos, honro los compromisos y las deudas, pero cuando se tiene visión de ciudad y conocimiento como empresario, se pueden lograr muchas cosas.



Hoy hay siete precandidatas y se dice que Cali podría tener su primera Alcaldesa. ¿Qué opina?

Aplaudo que la mujer se haya decidido. Hice un clip donde las alababa en el Día de la Mujer y decía que me gustaba que hubiera siete mujeres, porque enriquecían el debate. Es hora de no seguir estigmatizando a la mujer, como lo ha hecho este Alcalde que, en el caso de Diana Rojas y Catalina Ortiz, ha sido brusco, grosero y patán con ellas. Por el contrario, planteo que se necesitan más mujeres en la política, para que puedan ellas darse el lugar y estar a la altura donde estamos los hombres.