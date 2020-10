Andrés Camilo Osorio

A menos de dos años de las próximas elecciones, son varios los congresistas que han expresado inconformidad con el rumbo que han tomado sus partidos y que están buscando apartarse; algunos, incluso, ya tomaron la decisión de concretar su separación.



Precisamente, la semana pasada los senadores del Partido de la U Roy Barreras y Armando Benedetti anunciaron su ruptura con esa colectividad, aunque no renunciarán a su curul en el Congreso de la República.



Así también, en días pasados, Jorge Robledo pidió la escisión de su partido el Polo Democrático.

Pero no son los únicos que buscan ‘partir cobijas’, también esas intenciones se han expresado al interior de Cambio Radical y el Partido Liberal. Las razones que se han manifestado para que los partidos no lo permitan es que la escisión no está reglamentada, pero analistas sostienen que en realidad es para frenar una desbandada.



El analista Luis Estrada sostiene que “permitir que esa figura se dé en este momento sería letal para los partidos, porque si bien faltan un año y medio para las elecciones de Congreso, no sería conveniente que se les vayan los congresistas que son sus principales electores o sus referentes”.

El jueves pasado, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el acto legislativo que pretende implementar una nueva reforma política, y aunque se hundió el proyecto que planteaba revivir el transfuguismo, para permitir que los congresistas puedan cambiarse de partido sin recibir sanciones, se determinó reglamentar la figura de la escisión de los partidos, para que grupos pequeños de militantes que no estén de acuerdo tengan la libertad para irse.

La escisión permite que un grupo de congresistas, que unidos en Cámara o Senado superen la votación del umbral electoral, puedan retirarse de un partido.

La U más golpeada

Este partido afronta una de sus peores crisis políticas ante la salida de los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras, dos de sus figuras más mediáticas que se llevan consigo cerca de 222.000 votos (150 mil de Barreras y 72 mil de Benedetti).



Barreras propuso en septiembre la escisión del partido. Sin embargo, esa figura aún no está reglamentada en los estatutos. Por eso, la única solución fue la renuncia de los congresistas.



Las razones del malestar son varias. En 2018, después de haber apoyado a Germán Vargas Lleras en su candidatura a la Presidencia, esta colectividad terminó uniéndose en la segunda vuelta a Iván Duque, quien representaba lo opuesto a lo que habían acompañado en el gobierno de Juan Manuel Santos.



Asimismo, decidieron irse con Duque en la coalición de gobierno y no mantener una independencia; eso suscitó que en el partido se dieran dos claras tendencias, los que estaban con el legado de Santos y los que se acercaban más al Presidente actual.

También se dice que otra de las razones de la decisión de los parlamentarios es la posible llegada de la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro a la dirección del partido.

En el Polo también



La fortaleza que llegó a tener el Polo Democrático Alternativo como el partido de izquierda a comienzos de la década pasada se sigue perdiendo. La motivación más reciente fue la solicitud del Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, Moír, la tendencia que lidera al interior de ese partido el senador Jorge Robledo, de escindir al Polo.



La petición del senador tuvo el apoyo de Gustavo Triana, Víctor Correa, Cecilia Giraldo, entre otros dirigentes del Moír, quien en carta al presidente del Polo Democrático, Álvaro Argote Muñoz, y el secretario general, Gustavo Triana, pidieron que los dejen salir del partido.



La razón central, aunque no la expresó Robledo, es que él ya anunció su candidatura presidencial, en lo cual está trabajando desde hace más de seis meses, pero al interior del Polo otras tendencias, en especial la del Partido Comunista, piden que desde ya se acerquen a la opción presidencial de Gustavo Petro.

En la carta, Robledo dice que “los dirigentes y militantes del Polo Democrático Alternativo que hacemos esta solicitud representamos el 35 % de los actuales miembros principales del Comité Ejecutivo Nacional. Descontados los 98.550 votos por la lista, contribuimos con 333.511 votos de los 637.817”.

Los movimientos en Cambio Radical

El partido del exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras también lleva una ‘procesión’ de problemas por dentro. Hay dos tendencias claras: el sector que lidera Vargas y el otro es bloque de los Char, que representa en la bancada cerca del 40 por ciento.



Desde las elecciones del 2018 se evidenció que venía un malestar político en ese partido, de ahí que esa tendencia de los Char al arranque del gobierno Duque se hizo cercana al mismo, mientras que el expresidente Vargas se mantuvo en la oposición. Aunque el partido hoy sigue en la independencia, la mayoría de los congresistas, el 60 %, está más inclinado a apoyar al Gobierno, y eso se evidencia con la presencia de dos ministros, Karen Abudinen en Mintic y Fernando Ruiz en el Minsalud.

Quien ha evidenciado que desea irse de Cambio Radical es el senador Rodrigo Lara, quien en el pasado era el dirigente más cercano a Germán Vargas Lleras, pero que hoy parece estar en orillas diferentes.

Los inconformes del liberalismo

El otro partido en donde hay voces de inconformismo por el funcionamiento del mismo es el Liberal. Allí hay un sector que desde hace más de tres años se ha distanciado de las directrices que ha impuesto el jefe único del liberalismo, el expresidente César Gaviria.



Quien ha planteado ese distanciamiento de forma reiterada es el senador Luis Fernando Velasco, quien ahora junto a Rodrigo Lara está en el proyecto político de hacer un liberalismo social democrático. Junto a Velasco están el senador nariñense Guillermo García Realpe, otra de las voces que siempre ha cuestionado a Gaviria durante su dirección. Uno más es el senador Andrés Cristo, hermano del exministro Juan Fernando Cristo, quien desde hace ya casi tres años dejó las filas del liberalismo para construir un movimiento más abierto.



En el liberalismo la posibilidad de buscar la escisión está muy lejos, esto porque en agosto pasado el partido ya tuvo su convención nacional, lo que impediría que los delegados entraran a discutir la misma.



Por ahora el llamado ‘secuestro’ en el que se encuentran estos dirigentes políticos en sus partidos no tendrá solución, la opción se podría tener en la reforma electoral, la cual tiene mensaje de urgencia de parte del Gobierno y que ya se empezó a discutir.

Los social- demócratas

Los senadores Rodrigo Lara (Cambio Radical), Roy Barreras (La U), Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), entre otros, se lanzaron a crear un nuevo movimiento liberal social- democrático.



Son 12 congresistas políticamente cercanos, que coinciden en la defensa del Acuerdo de Paz con las Farc, ejercen la oposición al presidente Iván Duque y han mostrado inconformidad en sus respectivos partidos.



Aunque se dice que no podrán tener un mayor impacto en el trámite de iniciativas en el Congreso, sí podrían tener un efeto en la opinión pública.